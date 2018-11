Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru JOI 22 NOIEMBRIE 2018. Începe zodia Săgetator! Soarele datator de viata este, in sfarsit, din nou in semnul vostru promitandu-va o aniversare unica. Asa cum Soarele are nevoie de 12 luni ca sa revina in zodia voastra, la fel Jupiter, coordonatorul vostru, are nevoie de 12 ani ca sa revina acasa unde a si revenit de curand pana in decembrie 2019. In cateva zile, Soarele si Jupiter se vor intalni in zodia Sagetator ! Asta inseamna ca se creaza momentul pentru a ne lansa cu totii orice plan ambitios si plin de entuziasm avem. Sa pasim inainte si sa testam terenul ! Poate ca va mai dura putin inainte de a ne prinde exact unde vom ajunge,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Marte in Pesti are o manifestare atipica pentru impulsurile ce ne indeamna sa actionam si poti afla aici cum te impacteaza. Jupiter in Sagetator inseamna mult noroc, belsug si oportunitate pentru toate zodiile pana in decembrie 2019, dar la fiecare zodie in functie de casa in care ajunge Jupiter,…

- Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 7 noiembrie 2018. Horoscopul zilei de 7 noiembrie 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul zilnic pentru 7 noiembrie 2018 vine cu sfaturi pentru toate…

- Relatiile curg placut si te intelegi bine cu lumea, usor, pur si simplu. Dar foloseste totusi prima parte a zilei ca sa iti pui lucrurile zilei in ordine si disciplina, sa vezi pe cine poti ajuta generos si dezinteresat pentru ca Luna este inca in Fecioara de dimineata. Fa ce e de facut repede apoi…

- Horoscopul zilei de 27 septembrie 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul zilnic pentru 27 septembrie 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 27 septembrie…

- Horoscopul zilei de 15 septembrie 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul zilnic pentru 15 septembrie 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 15 septembrie…

- Horoscopul zilei de 2 septembrie 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul zilnic pentru 2 septembrie 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 2 septembrie 2018…

- Horoscopul zilei de 27 august 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul zilnic pentru 27 august 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 27 august 2018 spune ca…