Horoscop SPIRITUAL 20-25 martie 2018. Ce lecţie are spiritul tău de învăţat în funcţie de zodie Este o saptamana interesanta astologic, cu echinoctiul de primavara din 20 martie, cu debutul sezonului Berbec si cu alte evenimente. Acum este bine sa faci cat mai multe poti pana vineri cand Mercur devine retrograd pana pe 15 aprilie. Acum este un timp bun sa te ocupi de orice tine de transport sau comunicare, incluzand aici masini, computere, electronice. In mod ideal, aceasta energie functioneaza cel mai bine cand ai un plan foarte clar si este intotdeauna bine sa ai un plan de rezerva, in caz ca este nevoie. Saturn si Lilith sunt aliniate perfect acum ceea ce aduce un puternic element… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Soarele Zeu apare in mai multe arhetipuri religioase. Cel mai cunoscut este Apollo din Grecia antica. In Egipt, el este zeul creator Khnum, un barbat cu coarne de berbec care crea corpuri de copii din lutul sau. Khnum era de fapt un zeu de apa ce se asigura ca fluviul Nilul va depozita mal negru…

- Au trecut deja doua luni si jumatate din anul 2018 dar anul abia pare sa fie la inceput! 20 martie marcheaza echinoctiul de primavara si aceeasi zi semnifica si startul sezonului zodiei Berbec. Echinoctiul este momentul cand ziua si noaptea sunt egale in orice loc de pe Pamant, datorita faptului ca Soarele,…

- Astazi, 20 martie, este echinocțiul de primavara. Mai precis, este marcat sfarșitul iernii astronomice fiind ziua in care are loc echinoctiul de primavara, doar ca – anul acesta – iarna este capricioasa și continua sa aduca zapada și viscol intr-o luna calendaristica de primavara. Zodiile vor fi și…

- Echinoctiul este momentul cand ziua si noaptea sunt egale in orice loc de pe Pamant, datorita faptului ca Soarele, in miscarea sa aparenta pe cer, se afla exact pe ecuatorul ceresc. Echinoctiul are loc de doua ori pe an. Prima data este momentul cand Soarele traverseaza ecuatorul ceresc trecand…

- Te intrebi daca se indreapta spre tine abundenta financiara sau ce domenii ale vietii o influenteaza in cazul zodiei tale? Iata ce indica configuratia astrala despre casa banilor pentru fiecare zodie pentru saptamana curenta 19-25 martie 2018 in horoscopul saptamanal despre banii tai cei de…

- ECHINOCTIUL DE PRIMAVARA 2018. De marti, cand are loc echinocțiul de primavara, ziua incepe sa se mareasca și soarele va prinde putere, dupa ce va trece acest scurt episod de iarna. Din punct de vedere astrologic, echinocțiul este marcat de influența a trei astre mari, Soarele, Venus și Mercur, toate…

- Echinocțiul de primavara 2018. Anul acesta, iarna este capricioasa și continua sa aduca zapada și viscol in luna martie. Dar echinocțiul de primavara sosește oricum, pe data de 20, și aduce cu el nu doar o vreme instabila ci și vești contradictorii. Cateva zodii reușesc, totuși, sa se bucure de energia…

- Horoscopul primaverii pentru zodia Berbec E timpul sa faci un pas mare inainte! Primavara aceasta, lasa in urma dezamagirile și gasește alte obiective care sa te motiveze. In urmatoarele luni, o poți lua de la capat sa iți reconstruiești fericirea. In urmatoarele trei luni, trebuie…

- In plus, Soarele intra pe 20 martie ora 18:15 in Berbec, deci din 21 martie incepe zodia Berbecului. Echinoctiul este momentul cand ziua si noaptea sunt egale in orice loc de pe Pamant, datorita faptului ca Soarele, in miscarea sa aparenta pe cer, se afla exact pe ecuatorul ceresc. Echinoctiul…

- Horoscop Oana Hanganu pentru saptamana 19-25 martie 2018. Urmeaza o perioada complicata pentru zodii. Echinocțiul de primavara aduce energie, șanse și schimbari. Dupa 3 zile, insa, intra in acțiune Mercur retrograd, provocand tot fel de probleme. Afla cum va fi saptamana pentru zodia ta!…

- ”Stramoșii noștri atlanți erau foarte diferiti de omul actual, mai mult decat isi poate imagina cineva ale carui cunostinte se marginesc doar la lumea sensibila. Aceasta deosebire se refera nu numai la aspectul exterior, ci si la facultatile spirituale. Cunoștințele lor tehnice si intreaga lor cultura…

- Saptamana trecuta, Jupiter a devenit retrograd si va fi asa pana in iulie. Dar acesta nu este singurul tranzit major al lunii martie. In aceasta saptamana, Marte intra in Capricorn pentru sase saptamani, ceea ce va face ca toate semnele zodiacale sa ia tot ce spun mai in serios decat de regula. Deci…

- HOROSCOP 2018 BERBEC BANI SI CARIERA2018 va fi un an financiar excelent pentru nativul berbec care va avea succes in toate colaborarile financiare astfel ca nici banii nu le va lipsi. Cu toate acestea, este recomandat ca berbecii sa isi cheltuiasca cu intelepciune banii si sa puna deoparte…

- Aceasta este o saptamana cu totul speciala din punct de vedere astral datorita unor aspecte si conjunctii atipice, cum sunt Mercur, Venus si Chiron in Berbec dar si intrarea lui Jupiter retrograd pana in iulie, planeta responsabila de noroc, crestere si intelepciune. Toate acestea isi fac simtita…

- Efectele se resimt inca din 1 martie, cand Luna Plina din Fecioara este opusa Soarelui din Pesti. Zodiile incep sa nu fie mai preocupate de capitolul bani, si sa inteleaga ca viata este mai mult decat o alergatura dupa bani, facturi sau lux, si mai este nevoie si de dragoste. Incepand din…

- Pe 6 martie, Venus si Mercur se muta in Berbec, ce poate solicita o atentie sporita la contul bancar si la cum iti cheltui banii. Pe 8 martie, Jupiter este retrograd unde va ramane pentru 4 luni. Jupiter te poate impinge cu putere si iti poate da niste teste. Pe 22 martie, Mercur este…

- Horoscop MARTIE 2018: Daca pana acum – in culisele vieții fiecaruia dintre noi – am scris și rescris scenarii, ne-am gandit, am analizat mai mult sau mai puțin obiectiv situația in care ne aflam, dorințele, planurile noastre, pe parcursul lunii Martie vor ieși la iveala toate acestea, intr-un mod…

- Planetele nu ne decid viitorul. Viitorul este determinat la fiecare in parte de propriile alegeri individuale. Dar planetele pregatesc si aranjeaza scena in care evenimentele au loc si pun in miscare ceea ce este "scris in stele" la care se adauga intotdeauna liberul arbitru al fiecaruia. Din acest…

- Luna martie 2018 iți aduce o ampla disponibilitate sufleteasca, o nevoie sporita de a impartași sentimente, ganduri, impresii sau informații cu omul drag. In ultima decada din martie, langa Venus și Mercur vine și Soarele, focalizandu-ți și mai mult atenția asupra celuilalt și intețind dorința de apropiere.

- Saptamana astrala este incarcata de evenimente : luna plina pe 2 martie, Uranus termina un ciclu de 24 ani iar Jupiter unul de 165 ani. Acest lucru marcheaza si sectorul financiar al pamantenilor. Citeste cum sa tragi cele mai bune beneficii pentru tine pe domeniul banilor, in functie de zodia…

- BERBEC 21.03-20.04: In aceasta saptamana sunteti foarte populari. Va petreceti timpul alaturi de oameni mai tineri si veti practica tot felul de activitati creative. Va faceti planuri de calatorie si veti avea un sprijin financiar serios pentru aceasta. TAUR 21.04-21.05: Lucrurile arata bine…

- Horoscop saptamanal BANI 21-27 februarie 2018. Citeste cum sa tragi cele mai bune beneficii pentru tine pe domeniul banilor, in functie de zodia ta. Banii sunt o energie. Ca sa ai bani, fii atent ce crezi despre ei si ce actiuni faci, dar tine cont si de conjunctura astrala. Sunt zile in care…

- HOROSCOP Astrologul Adi Bunea spune ca in intervalul 19-25 februarie este, din punct de vedere al energiei planetelor, o saptamana pozitiva. Mercur si Marte au influenta buna. BERBEC- calatoresti mult si faci investitii in bani pentru a deveni membru al unui grup cu activitati in domeniul…

- Astrele ne dezvaluie care sunt semnele zodiacale care vor suferi in perioada urmatoare și care vor trece prin desparțiri dureroase, scrie estisuperba.ro. Afla daca ești printre ghinioniști. Citeste si Madalina Ghenea, mai fericita ca niciodata. Cu cine a petrecut bruneta Valentine's Day…

- Descoperirea sistemului solar format din cele sapte planete, care orbiteaza o stea rosie pitica, "ultrarece", situat la aproximativ 39 de ani lumina de Terra, a fost anuntata in urma cu un an.Desi nu se cunosc multe informatii despre suprafetele si atmosferele planetelor, noile masuratori…

- BERBEC: Luna ce urmeaza se anunța plina de provocari pe plan sentimental pentru acești nativi. Vor fi nevoiți sa ia decizii importante și va trebui sa dea piept cu realitatea. TAUR: Viața amoroasa nu este prioritara pentru tauri in luna februarie, ci se vor axa pe cariera mai…

- HOROSCOP 26 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Ziua aduce cheltuieli pentru traiul cotidian, dar vor intra in discutie si achizitionarea cadourilor pentru cei dragi. Posibil sa cumperi ceva sau sa faci anumite comisioane pentru cineva aflat in strainatate. Alcatuieste o lista de prioritati…

- Anul care tocmai a inceput se anunta indraznet. Schimbarile nu sunt intotdeauna de bun augur, dar unele se dovedesc a face loc reușitei sau pot da o noua turnura vietii multor semne zodiacale. Trebuie sa ne pregatim sa facem fata unor provocari neașteptate. In acest an nu este bine sa construim superficial…

- In 2018 vom avea parte de nu mai puțin de 5 eclipse, 3 parțiale de Soare și 2 totale de Luna, dupa cum urmeaza: ・ 31 ianuarie, totala de Luna 15 februarie, parțiala de Soare ・12 iulie, parțiala parțiala de Soare ・27 iulie, totala de Luna ・11 august, parțiala de Soare Dupa cum vedeți, prima este in Leu,…

- Romania 2018 – Caracterizare O țara Sagetator – Soarele la 8 gr 26 Sagetator – migrarea masiva peste granițe pentru un caștig mai bun, dar și exportul de inteligența, Ascendentul la 20 gr 19 Varsator, Luna la 13 gr 58 Scorpion – asta este și explicația de ce romanii din Diaspora nu sunt uniți, Luna…

- In 2 februarie, Venus intra in Varsator, aducand o schimbare in atitudine. Unii se vor simți diferit fața de relațiile in care sunt și vor avea schimbari și in ceea ce privește pe cei pe care ii țin aproape. Multe intrebari ies la iveala. Valorile și credințele pot fi puse la incercare in…

- HOROSCOP IANUARIE 2018 BERBEC Daca esti intr-o relatie, vei pune pret pe libertate si independenta, intrucat vezi asta ca fiind o parte importanta a intimitatii de cuplu. Venus te incurajeaza sa gasesti un echilibru, astfel incat sa ii arati partenerului ca tii la el atat cand sunteti impreuna,…

- ”Cercetarile asupra vederii la distanța si experiențelor extracorporale indica faptul ca si campul biofizic poate gandi separat fata de creier si poate, atunci cand este puternic, sa devina conștient de sine (constiinta de nivel inalt). Aceasta permite visul lucid, calatoriile astrale si percepția intregii…

- Anul 2018 se anunta unul energic. Conjunctia Marte/Jupiter in Scorpion aduce impliniri pe toate planurile, dar mai ales la capitolul cariera si familie. Soarele, Venus si Pluto in Capricorn tin zodiile cu picioarele pe pamant. Se dezvolta o constienta sociala la toate zodiile, oamenii sunt mai atenti…

- Horoscopul saptamanii 8-14 ianuarie 2018 incepe cu 3 aspecte astrale armonioase, aducatoare de noroc și optimism pentru toate zodiile. Primele doua sunt formate de Jupiter, planeta Norocului, cu Soarele și cu Venus (planeta Iubirii). Cel de-al treilea este format de Marte, planeta Acțiunii…

- Trigonul format de Luna cu Saturn aduce în general momente placute, mai ales în plan sentimental. Aveți ocazia sa faceți gesturi frumoase sau sa va bucurați de aprecierea partenerului. Puteți sa va gândiți serios la planuri de viitor în ceea ce privește viața sentimentala,…

- In Semnul Racului se formeaza pe 2 Ianuarie aspectul de Luna plina, anunțand finalul unei etape domestice. Cu siguranța de la acest moment incolo, concepțiile noastre privitoare la familie, casa, relații familiale se vor reconfigura in totalitate și definitiv. Cu toții observam foarte clar,…

- Horoscopul lunii ianuarie 2018 este marcat de cateva evenimente importante care vor aduce schimbari majore pentru toate zodiile. Ianuarie va incepe cu o Luna Plina in zodia Rac (semn al familiei, tradiției, generozitații) și se va incheia cu o Luna Plina in zodia Leu (semn al iubirii, creativitații…

- Coordonatele astrologice principale ale anului 2018 sunt exprimate de cinci pozitionari astrologice deosebit de importante ce ne vor influenta cu autoritate valorile, atitudinile si actiunile pentru urmatorul ciclu. Astfel, intaiul element analizat se refera la prezenta planetei Uranus pe…

- Coordonatele astrologice principale ale anului 2018 sunt exprimate de cinci pozitionari astrologice deosebit de importante ce ne vor influenta cu autoritate valorile, atitudinile si actiunile pentru urmatorul ciclu. Astfel, intaiul element analizat se refera la prezenta planetei Uranus pe…

- Specialistii astrologi citati de Bustle spun ca suprapunerea zilei reprezentata de solstitiul de iarna si Mercur Retrograd este un eveniment astrologic ce se intampla o data la 350 de ani. In cea mai scurta zi din an, de solstitiul de iarna, pe 21 decembrie, Soarele intra in Capricorn la cateva…