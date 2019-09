HOROSCOP OCTOMBRIE 2019 Mariana Cojocaru. Berbecii au probleme mari de sănătate sau probleme la locul de muncă HOROSCOP BERBEC HOROSCOP Efectele Echinocțiului de Toamna se vor simți asupra fiecarui nativ din zodiac, deoarece e un an plin de provocari și dificultați. Unii Berbeci pot fi afectați pe sanatate, alții pot intampina probleme la locul de munca, iar cei mai mulți pot avea probleme relaționale(sentimente, copii, parinți, etc). Marte ramane descoperit in Fecioara, caci Soarele intra in Balanța. Soluțiile sunt personalele, nu generale... HOROSCOP TAUR HOROSCOP Venus este ante-mergator la Soare și ambele vor fi in Balanța. Venus va fi in domiciliu. Cum va fi și Mercur acolo… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

