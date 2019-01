HOROSCOP MIHAI VOROPCHIEVICI 14-20 IANUARIE. Ce zodie va fi binecuvântată. Previziunile runelor HOROSCOP. Berbec - Trebuie sa puna ponderea mare pe consolidarea relațiilor, pentru ca daca face treaba asta, va incepe lumea sa știe cine este. HOROSCOP. Taur - Are o saptamana de protecție totala. HOROSCOP. Gemeni - Saptamana de fertilitate și belșug. Este o saptamana benefica. HOROSCOP. Rac - Sa lase in urma acel trecut. Lasați necazurile in urma și pregatiți-va pentru un an mult mai bun. HOROSCOP. Leu - Are o saptamana de dragoste. Iși improspateaza sentimentele fața de partener. E o dragoste noua. HOROSCOP. Fecioara - Inca nu s-a decis ce vrea sa faca.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

