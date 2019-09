Horoscop Mariana Cojocaru 22 - 28 septembrie. Echinocţiul de toamnă face ravagii! Zodiile care vor suferi cel mai mult! Berbec

Efectele Echinocțiului de Toamna se vor simți asupra fiecarui nativ din zodiac, deoarece e un an plin de provocari și dificultați. Unii Berbeci pot fi afectați pe sanatate, alții pot intampina probleme la locul de munca, iar cei mai mulți pot avea probleme relaționale(sentimente, copii, parinți, etc). Marte ramane descoperit in Fecioara, caci Soarele intra in Balanța. Soluțiile sunt personalele, nu generale... Taur

Venus este ante-mergator la Soare și ambele vor fi in Balanța. Venus va fi in domiciliu. Cum va fi și Mercur acolo vor aparea discuții, chiar certuri la cei… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

