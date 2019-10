Majorarea, din nou, a salariului minim a fost pusa in dezbatere de Ministerul Muncii

Ministerul Muncii si Protectiei sociale a pus in dezbatere publica un proiect de hotarare care majoreaza de la 1 ianuarie salariul minim brut pe tara la 2.262 lei, de la 2080 de lei in prezent. In prezent, salariul de baza minim brut… [citeste mai departe]