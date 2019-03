Horoscop APRILIE 2019. Se apropie MARELE DEZASTRU pentru nativii acestor ZODII. Pregătiţi-vă de multe necazuri! Sagetator- horoscop Aprilie 2019 Chiar daca e mai mereu fericit, Sagetatorul ascunde suferinte mari. In luna Aprilie, trebuie sa lupte foarte mult pentru a-si mentine situatia financiara stabila, iar atunci cand crede ca totul ii merge bine, primeste o lovitura care ii demoleaza tot ce a construit. Pesti- horoscop Aprilie 2019 Aprilie 2019 E foarte naiv si se ghideaza in viata dupa ceea ce ii dicteaza sentimentele. Are tendinta in luna Aprilie sa ia decizii neinspirate si vede doar ceea ce si-ar dori sa vada, nu realitatea. Practic, isi face rau singur. Pentru dragoste, lupta chiar si cand nu mai… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

