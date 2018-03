HOROSCOP 22 MARTIE 2018: Pune-te pe tine pe primul plan! HOROSCOP 22 MARTIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Ar fi bine sa te sfatuiesti cu cineva din anturajul apropiat vizavi de segmentul financiar aferent activitatii tale profesionale. Pe de alta parte, energia vitala este fluctuanta si de aici si starile tale de spirit sunt mai greu de inteles sau suportat de catre ceilalti. Esti ingrijorat de bugetul disponibil, probabil in urma unor cheltuieli recente. Sunt momente trecatoare, asa incat prezenta si sfaturile cuiva drag iti vor aduce alinare si solutii bune. HOROSCOP 22 MARTIE 2018 Taur (21 aprilie - 21 mai) Este bine… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP 16 MARTIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Relatiile cu prietenii sunt minunate. Este rost de iesiri in oras, de intalniri-surpriza si de conversatii de buna calitate. Chiar este posibil sa legi relatii noi sau sa reiei legatura cu persoane cunoscute demult, dar de care nu mai…

- Jaguar Land Rover, companie detinuta de indienii de la Tata Motors, a prezentat recent ultima sa propunere pentru acest segment: E-Pace. E-Pace e cel de-al treilea SUV produs de Jaguar, dupa F-Pace si I-Pace. F-Pace, lansat in 2016, a devenit unul dintre cele mai de succes modele ale companiei. E-Pace,…

- HOROSCOP 14 MARTIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Este momentul sa te gandesti la proiectele sau actiunile comune cu prietenii. Rasturnarile de situatie pot aparea fie de la banii implicati, fie de la valorile morale diferite. In orice situatie observa atent desfasurarea lucrurilor si…

- Gruparile criminale alctuite de ceceni ocupa tot mai multe segmente de activitate infractionala din Germania. De multe ori cecenii nu mai acționeaza ca „mercenari“ pentru grupurie criminale ”traditionale” ci ocupa domenii precum traficul de droguri, jafuri si comerțul de produse contrafacute. „Infractorii…

- Sambata 17 martie, are loc Luna Noua din Pesti. Aceasta Luna Noua va aduce energia proaspata a unui nou inceput – generat si de energia sosirii primaverii, alt nou inceput – dar ne va expune si in fata unor rani dureroase datorita alinierii apropiate de micuta planeta Chiron, supranumita si Vindecatorul…

- Berbec – Horoscop 11 martie 2018 Ai ocazia de a lua legatura cu o multime de oameni, chiar si cu persoane cu care nu ai mai vorbit de ani de zile, deoarece azi sunt favorizate revederile si impacarile. Adu-ti aminte de un prieten cu care poate nu te-ai inteles bine in ultimii ani si…

- BERBEC Nativa din Berbec traieste pentru aventura si surprize, astfel incat o cerere in casatorie ar trebui sa includa toate lucrurile palpitante la care te poti gandi. Poate asta inseamna sa o faci in varful unui rollercoaster sau de ziua ei de nastere. Trebuie sa te asiguri ca o vei…

- Berbec - este copilul zodiacului, dar trebuie sa dea un examen de maturitate profesional in acest an. Este un an prielnic pentru a avansa.Financiar le merge bine, pot aparea moșteniri.Sa nu se bazeze pe nimeni in acest an, sa nu-și faca concediul cu prietenii. Nu e un an de distracții. …

- Berbec - poate fi o zi in care stabliți niște punți cu niște persoane din viața voastra Taur - se pot gandi la iubire, este vorba despre ceea ce simte celalalt Gemeni - distracție, s-ar putea sa ajungeți in niște locuri in care nu ați mai fost Rac - zi foarte frumoasa de petrecut…

- Horoscop dragoste. Berbec Eviti de ceva vreme chestiuni domestice, insa acum este o perioada propice sa le lamuresti. Daca nu le transformi in prioritati, pot deveni probleme grave, mai ales ca se anunta oportunitati in cariera ce te vor indeparta si mai mult partenerul de cuplu. Trateaza fiecare…

- Horoscop saptamanal, AstroCafe.ro, ZIUA de ConstantaBerbecPersonalitatea ta se schimba mult in aceasta saptamana. Esti luminos si vorbesti cu mult farmec. Razele astrelor iti ating in chip minunat gandurile. Intalnirile cu persoanele din anturajul apropiat sunt foarte interesante, chiar cu note spectaculoase.…

- Simona Halep (26 de ani) ocupa in continuare poziția secunda a clasamentului WTA, dar va redeveni lider mondial la finalul saptamanii. Petra Kvitova (27 de ani) a caștigat turneul de la Doha și a revenit printre cele mai bune 10 jucatoare ale lumii, facand un salt spectaculos de 11 poziții. Simona…

- HOROSCOP 18 FEBRUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Cand faci un calcul cu ce bani ai mai ramas dupa ultimele cumparaturi, nu-ti iese o cifra promitatoare, incat esti gata sa cazi in depresie din cauza banilor. Prefa-te ca nu te preocupa acest aspect, lasa datoriile sau bilanturile pe altadata,…

- HOROSCOP 17 FEBRUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Este bine sa fii cat mai discret. Nu prea ai chef de nimeni si de nimic, pentru ca sufletul tau are nevoie de detasare de forfota vietii cotidiene. Evita eforturile prea mari si provocarile celorlalti. Sanatatea este vulnerabila pe…

- Fostul mare fotbalist, Gheorghe Popescu a fost eliberat, la cerere, din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim ministrului printr o decizie a premierului Viorica Dancila publicata marti in Monitorul Oficial, informeaza Agerpres.ro. Printr o alta decizie de marti a…

- Berbec Poate nu crezi, dar esecul tau va fi legat de domeniul profesional. Desi esti o persoana muncitoare, ambitioasa, care isi doreste sa evolueze, tocmai aceasta dorinta te va impiedica sa mai ai o viata normala, sa faci promisiuni pe care sa le respecti sau sa iti iei o serie de angajamente…

- HOROSCOP SPECIAL, cu Adi Bunea: Berbec: te implici activ in orice eveniment Taur: te asteapta o ascensiune sociala rapida Gemeni: sunt bine aspectate calatoriile in strainatate Rac: puteti intra in posesia unei mosteniri Leu: aveti toate sansele sa va indragostiti…

- HOROSCOP 8 FEBRUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) O zi numai buna pentru a cere acel sprijin pe care pana acum te-ai sfiit sa-l ceri. De fapt, e posibil sa primesti si daruri la care nu te astepti sau sa ti se deschida niste usi care-ti usureaza munca si viata. E o zi e beneficiilor…

- HOROSCOP 7 FEBRUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Te preocupa aspectele materiale ale traiului cotidian. La prima vedere pot aparea temeri diverse, insa mai intai analizeaza atent ce nevoi ai tu, ce nevoi au cei dragi si ce posibilitati financiare ai la dispozitie deocamdata. Orienteaza-te…

- BERBEC Pornind de la banii si bunurile administrate in comun cu altii, toate relatiile tale vor fi supuse unei revigorari importante. Disputele din sfera muncii te vor impulsiona sa-ti folosesti mai eficient talentele, dar si veniturile. Tentatia de a face investii, credite sau alte tipuri…

- In ultimele trei decenii, Emirates a devenit o companie de aviatie globala. Compania aeriana din Dubai, cu sediul in Emiratele Arabe Unite, are cea mai mare flota de avioane achizitionate de la companiile Airbus si Boeing, relateaza Business Insider. Compania opereaza cu 101 avioane model…

- Horoscop 4 februarie, Berbec. In prima parte a zilei este posibil sa aveți o neințelegere cu o ruda mai in varsta. Este recomandabil sa evitați intalnirile cu prietenii și cu rudele, pentru ca aveți tendința sa va enervați ușor și nu este exclus sa se ajunga la cearta. Ar fi bine sa nu incercați…

- In noiembrie, Jupiter se va muta in "casa Iubirii" din astrograma Leilor, unde va ramane pana in noiembrie 2019. Așadar, va fi randul Leilor sa se bucure de mare noroc in dragoste. Dar, ajutate de Venus, planeta Iubirii, toate zodiile trec prin perioade in care iși pot consolida actuala relație…

- Sanatatea, fericirea și chiar dragostea sunt lucrurile despre care astrele ne dezvaluie cele mai multe lucruri. Astrele ne dezvaluie cat de mult iubesc barbații in funcție semnul lor zodiacal.

- Berbec Pe planul sanatații, incepi sa suferi de insomnii, lucru care iți afecteaza și viața sociala, dar și personala. Incepi sa devii din ce in ce mai irascibila și nu suporți sa ți se atraga atenția. Urmarile Lunii Albastre se vor resimți și in luna februarie. Taur De regula, ești o persoana…

- Disputa dintre Primaria Buzau si Compania de Apa revine in atentia opiniei publice. Pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Municipal s-a aflat si o informare referitoare la raportul Camerei de Conturi in urma controlului efectuat la Compania de Apa.

- HOROSCOP 28 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Finalul acestei saptamani este favorabil intalnirilor si dialogului cu persoanele din anturajul apropiat. Datorita bugetului, restrans in aceste zile, este posibil, fie sa nu onorezi o invitatie, fie sa te imprumuti pentru a oferi un cadou…

- HOROSCOP 24 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Beneficiezi de multa energie, asa incat bine este sa te ocupi pe indelete de treburile tale. Combativitatea este la cote inalte. Fii prudent, incearca sa eviti conflictele si alterneaza munca cu odihna. Atentie la sanatatea intregului organism!…

- Zilele norocoase in februarie pentru ZODIA Berbec Dragoste: 4 ianuarie, 21 februarie , 20 martie Finanțe: 9 ianuarie, 12 februarie, 5 martie Zilele norocoase in februarie pentru ZODIA Taur Dragoste: 9 ianuarie, 2 februarie , 19 martie Finanțe: 3 ianuarie, 8 februarie,…

- Berbec In viziunea ta, a fi curajoasa inseamna a nu-ti fie teama de intuneric, de boala si nici chiar de moarte. Pentru tine, viata se traieste in prezent, doar o singura data, asa ca dai tot ce ai mai bun pentru a trai frumos si bine. Nu te gandesti la consecinte, ci doar ai curajul sa gresesti,…

- BERBEC: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal vor avea o mulțime de surprize pe plan sentimental. Deși in luna ianuarie au avut parte de momente mai tensionate in cuplu, in luna ce vine vor avea parte doar pe momente romantice și de multa iubire. Berbecii iși vor gasi dragostea adevarata…

- HOROSCOP 23 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Iata o zi in care te poti ocupa numai de tine si de mofturile tale. Mergi la o sedinta de masaj, la un tratament de intretinere corporala sau hoinareste prin locurile preferate alaturi de cineva drag. Chiar daca indatoririle domestice sau…

- BERBEC: Din punct de vedere amoros aceasta zi incepe bine pentru tine. Ai discuții importate in legatura cu o vacanța cu persoana iubita și cu familia. Trebuie sa eviți certurile pentru ca riști sa strici relațiile. TAUR: Ar trebui sa te ocupi mai mult de familie. Ai discuții…

- Urmatorul flagship de la LG este un produs foarte misterios. Compania a confirmat ca lucreaza la un nou smartphone de top, insa acesta ar putea sa renunte la brandingul seriei G. De asemenea, dispozitivul ar urma sa fie dezvaluit luna viitoare (probabil la Mobile World Congress), insa de obicei pana…

- HOROSCOP 10 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) E o zi in care cuvantul poate face si desface relatii, in functie de modul si momentul in care e folosit. Negocierea, discutiile deschise cu cartile pe fata pot aduce reconcilierea sau ruptura intr-o relatie importanta, oficiala. De…

- Berbec Relațiile parteneriale sunt importante, deoarece se vor discuta planuri profesionale de anvergura. In mod special relațiile din campul muncii, care vizeaza colaborari vor fi aduse in discuție pentru revizuiri sau imbunatațiri deosebite. Controversele se ivesc de la te miri ce, insa…

- HOROSCOP 9 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Astazi ai sanse minunate de a gestiona relatiile parteneriale in beneficiul tau. Posibil sa respingi propunerile sau opiniile celorlalti, fapt care poate angrena neplaceri serioase pe termen lung. Fii prudent si intelegator cu toata…

- Daca ești nascuta in zodia VARSATOR, insemna ca astrele nu ți-au pregatit o surpriza placuta pe plan amoros. Oricat de mult ai aștepta sau cauta pe cineva cu care sa fii compatibila 100%, in zodiac nu se afla un barbat care sa corespunda cerințelor tale. Aceste femei au o fire complexa și…

- Berbec Invata sa renunti la gandirea negativa care te macina de o vreme si sa gandesti doar pozitiv. Bucura-te de fiecare lucru bun care ti se intampla zilnic si fii atenta la detalii. Cateodata, o perspectiva diferita asupra vietii iti poate insenina o zi mohorata. Citeste si HOROSCOP…

- HOROSCOP 6 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Esti pus pe sotii si asta iti poate crea neplaceri in relatiile cu cei apropiati. Totusi, fiind inca vacanta, in aer pluteste izul distractiei si al bucuriei de a fi impreuna cu persoanele dragi. Foloseste-ti rafinamentul nativ si antreneaza-i…

- Horoscop de weekend 6-7 ianuarie 2018. În acest weekend, nativul Gemeni va avea probleme de sanatate, iar Fecioara este pusa pe distracții. Afla ce ți-au rezervat astrele în aceste zile!

- HOROSCOP BERBEC Viitorul suna bine atunci cand ai alaturi de tine oameni optimisti care te stimuleaza in mod constructiv spre implinirea unui vis. E o placere sa descoperi ca nu esti singur, ca nu te lasa cei dragi sa te lupti pe cont propriu cu greutatile vietii, ci ai oricand la cine apela…

- HOROSCOP 31 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Finalul acestei saptamani este favorabil intalnirilor si dialogului cu persoanele din anturajul apropiat. Datorita bugetului, restrans in aceste zile, este posibil, fie sa nu onorezi o invitatie, fie sa te imprumuti pentru a oferi un cadou…

- Horoscopul zilei de Sambata 30 Decembrie 2017 HOROSCOP 30 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) S-ar putea sa primesti cadouri, recompense sau vesti legate de salariul de la un loc de munca. Se pare ca este nevoie sa-ti revizuiesti bugetul de venituri si cheltuieli, orientandu-ti eforturile…

- HOROSCOP 28 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Azi ai o sansa cu totul speciala de a te remarca, de a atrage toate privirile asupra ta, pentru ca esti, de departe, cel mai bun intr-o confruntare. Increderea deplina care ti se citeste pe chip te ajuta sa iesi in evidenta si astfel…

- Coordonatele astrologice principale ale anului 2018 sunt exprimate de cinci pozitionari astrologice deosebit de importante ce ne vor influenta cu autoritate valorile, atitudinile si actiunile pentru urmatorul ciclu. Astfel, intaiul element analizat se refera la prezenta planetei Uranus pe…

- Coordonatele astrologice principale ale anului 2018 sunt exprimate de cinci pozitionari astrologice deosebit de importante ce ne vor influenta cu autoritate valorile, atitudinile si actiunile pentru urmatorul ciclu. Astfel, intaiul element analizat se refera la prezenta planetei Uranus pe…

- Berbec – Horoscop 26 decembrie 2017 Uneori, ai nevoie si de un pic de solitudine, sa te retragi in lumea ta pentru o ora sau pentru o zi, deoarece inima ta are nevoie de liniste.Rupe-te de zgomotul din jurul tau si apleaca-te cu multa grija si iubire asupra nevoilor tale cele mai profunde. Rareori…

- HOROSCOP 2018. Berbec Esti plin de energie si te bucuri de pofta de viata. Atentie la perioada dintre mijlocul lui ianuarie si inceputul lui martie, cand exista pericolul unor accidentari, in special arsuri cauzate de foc. Spre sfarsitul anului pot aparea cateva probleme legate greutatea in…