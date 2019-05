BERBEC Mentalul este vulnerabil astazi, astfel ca este posibil sa te necajeasca orice discutie. Multe persoane din anturajul apropiat vor dori sa vorbeasca cu tine sau sa te invite in calatorii pe distante scurte. Pe de alta parte este rost de a asimila informatii noi utile in segmentul profesional. TAUR Ziua iti aduce cheltuieli […] Horoscop 21 mai 2019 – Ar fi bine sa te detasezi de ceilalti is a post from: Ziarul National