- Horoscop 2019. Zile cu ghinion, zodia Berbec Se anunța un an incarcat cu situații limita, momente in care ai de luat decizii rapide care iți vor schimba definitic viața, scrie virale.ro. Citeste si HOROSCOP IANUARIE 2019: Zodia care va trece printr-o mare DEZAMAGIRE in prima parte a…

- BerbecFemeia Berbec se indragostește de obicei de barbați grijulii, charismatici, in mare parte pentru ca și ea este așa. Din pacate, uneori partenerul vrea sa se apropie prea mult de tine, insa tu ai nevoie și de puțina intimitate.

- In astrologia chinezeasca, anul 2018 este Anul Cainelui de Pamant, iar culorile succesului sunt galben, maro, nuanțele de nisipiu, oliv, auriu și multe altele. Afla culoarea ta norocoasa pentru acest an in funcție de zodie, potrivit realitatea.net.

- Fecioara Nativii acestei zodii nu s-au asteptat sa primeasca asa veste, dar mai bine mai tarziu decat niciodata. Astrologii ne-au informat despre aceasta zodie si ne-au spus ca in viitorul apropiat o sa ajunga departe cu ajutorul familiei si a prietenilor. Aceasta zodie are multe calitati care il…

- Sa traiești o poveste de iubire ca-n filme nu e chiar atat de imposibil precum ai crede, intrucat exista și barbați care par a fi perfecți, intrunind multe dintre calitațile la care viseaza orice femeie.

- Trasaturile specifice fiecarei zodii ofera anumite calitați și caracteristici care ajuta la excelarea intr-un anumit domeniu profesional. Invitata in studioul Radio Sputnik Moldova, astrologul Lucia Palii a oferit mai multe detalii despre profesiile care se potrivesc in funcție de zodie.

- Mama BerbecTe pricepi foarte bine sa setezi limite copiilor, iar ei vor crește cu repere foarte clare care sa-i țina in siguranța.Mama TaurAi bun gust și te bazezi pe intuiție. Iți inveți copiii, inca de mici, cum sa se foloseasca de resurse precum banii, timpul și energia.