- Sport Club Miercurea Ciuc si ACSH Gheorgheni au obtinut victorii dupa prelungiri pe propriile patinoare, vineri, in Erste Liga la hochei pe gheata, in timp ce Corona Brasov a pierdut in Ungaria. Sport Club Miercurea Ciuc a trecut de UTE cu 4-3 (1-1, 1-1, 1-1, 1-0), prin golurile marcate…

- ACSH Gheorgheni a fost invinsa in deplasare de echipa maghiara DEAC Debrecen cu scorul de 3-2 (1-1, 1-0, 1-1), luni seara, intr-un meci din Erste Liga la hochei pe gheata. Imants Lescovs si Albert Zaghidulin au marcat golurile harghitenilor, iar pentru gazde au inscris Roland Vokla, Martin…

- Sport Club Miercurea Ciuc a debutat cu o victorie, 6-3 (1-0, 3-2, 2-1) cu Schiller-Vasas HC, in noul sezon al Erste Liga la hochei pe gheata, sambata, pe Patinoarul ''Vakar Lajos''. Tihamer Becze, Rodney Pelley, Tamas Farkas, Joshua Shalla (2) si Tihamer Gyorfy au marcat…

- SC Miercurea Ciuc a surclasat-o pe ACS Sapientia U23 cu scorul de 15-3 (4-1, 3-0, 8-2), sambata seara, pe Patinoarul ''Vakar Lajos'' din Miercurea Ciuc, in Campionatul National de hochei pe gheata. Pentru Sport Club au inscris Tihamer Becze (5 goluri), Josh Shalla (3),…

- SC Miercurea Ciuc a surclasat-o pe ACS Sapientia U23 cu scorul de 9-1 (3-0, 4-1, 2-0), vineri, pe Patinoarul ''Vakar Lajos'' din Miercurea Ciuc, in meciul de debut al editiei 2019-2020 a Campionatului National de hochei pe gheata. Pentru Sport Club au marcat Evan Brophey, Josh Shalla,…

- Echipa de hochei pe gheața Corona Wolves Brașov a reușit sa caștige primul meci de pregatire disputat pe gheața proprie, invingand cu scorul de 3-2 (1-1/1-0/1-1) pe ACSH Gheorgheni. In fața celor cateva sute de fani prezenți in tribunele Patinoarului Olimpic Brașov, echipa noastra a prestat un joc…

- CSU Craiova a pierdut, joi, partida cu AEK Atena, cu scorul de 0-2, din turul 3 preliminar al Europa League.AEK Atena a deschis scorul in minutul 60, prin golul lui Mantalos. In minutul 85, grecii au dus scorul la 2-0, dupa ce Livaja a reușit sa bage mingea in plasa porții. In minutul…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a fost nervos dupa victoria echipei sale cu Hermannstadt, 4-3, și i-a criticat dur pe fundașii laterali, Claudiu Belu și Mihai Balașa. „Hai sa vorbim despre lucrurile negative dupa meciul cu Hermannstadt. Mihai Balașa a fost praf, Claudiu Belu a fost praf!. Sa ma ierte ca…