Healthcare TV, "televiziunea" spitalelor private, audienta de 489.000 de persoane

Stiri pe aceeasi tema

- In data de 1 iunie 2019 au cazut precipitații abundente pe teritoriul comunelor Pianu, Sasciori și Saliștea care au generat scurgeri de pe versanți și creșterea rapida a vailor, producand inundații. Efectele și misiunile executate pana in data de 2 iunie 2019 ora 14.00, sunt prezentate astfel: Comuna…

- Masurile anuntate miercuri ofera un statut legal miilor de cubanezi care si-au pus la punct retele digitale private cu echipamente care au fost introduse ilegal in tara. In plus, masurile vor permite firmelor private sa ofere internet clientilor, ceea ce ar putea duce la aparitia de internet cafe-uri…

- TVR 1 a difuzat in zilele de 12 si 19 mai doua editii speciale ale emisiunii "Viata Satului", in care protagonistii au fost presedintele PSD, Liviu Dragnea, si ministrul Agriculturii, Petre Daea. Desi a starnit numeroase reactii de revolta, participarea celor doi la emisiunea "Viata Satului" in campania…

- La data de 17 mai a.c., politistii Sectiei 1 Politie Rurala Bistrita impreuna cu cei de la Postul de Politie Teaca au organizat si desfasurat o actiune pentru prevenirea si combaterea infractiunilor contra patrimoniului, pe raza comunei Teaca. Cu aceasta ocazie, politistii au constatat in flagrant 8…

- Autoritatile din Sri Lanka au arestat cel putin 60 de persoane suspectate ca ar fi implicate in atacurile teroriste care au vizat cinci hoteluri si trei biserici din orasele Colombo, Negombo si Batticaloa, a informat presedintele Parlamentului, Lakshman Kiriella, relateaza agentia Reuters, relateaza…

- Reteaua de clinici private de sanatate Medlife a emis o reactie la propunerea Ministerului Sanatatii de a introduce, printr-o ordonanta de urgenta, o contributie personala a pacientilor care se vor adresa zonei private.

- Reteaua de clinici private de sanatate Regina Maria a emis o reactie la propunerea Ministerului Sanatatii de a introduce, printr-o ordonanta de urgenta, o contributie personala a pacientilor care se vor adresa zonei private.

- In cel putin o locatie, politia a actionat cu gaze lacrimogene si gloante de cauciuc, alungand si lovind protestatarii, dupa ce o multime de tineri au aruncat cu pietre in fortele de ordine, potrivit unui corespondent Reuters. Demonstratiile vin la cateva zile dupa ce armata i-a cerut demisia…