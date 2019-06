Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist din județul Timiș a fost lovit cu piciorul in cap de catre un tanar de 26 de ani, pe care oamenii legii l-au incatușat dupa ce a opus rezistența, individul fiind prins la volan deși nu avea permis de conducere.Potrivit unor surse judiciare, incidentul a avut loc, sambata seara,…

- La mai putin de o luna de la momentul in care un politist a fost impuscat in misiune, un nou politist din Timis este ultragiat. Un barbat prins baut la volan l-a atacat pe politist, apoi a spart unul dintre geamurile autospecialei de Politie.

- Conducerea Poliției Romane a dispus, duminica, verificari la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Timiș, dupa ce un polițist a fost impușcat mortal, in localitatea Izvin din județul Timiș, in timpul unei misiuni, de catre un barbat care este urmarit internațional pentru talharie. „Aș dori…

- Un baietel de sase ani care circula cu bicicleta pe o strada din Buzau, a fost lovit de o masina la volanul careia se afla un individ fara permis de conducere. Acesta a fugit imediat dupa producerea accidentului, iar micutul fusese ranit grav la cap.

- Romina, fiica fostului international Iosif Rotariu, a fost condamnata la 4 ani si 4 luni de inchisoare cu executare, in prima instanta, pentru ca a batut The post 4 ani de inchisoare cu executare pentru fiica lui Iosif Rotariu, in prima instanta. Tanara a batut un copil la gradinita si i-a rupt piciorul…

- Primarul liberal din comuna prahoveana Podenii Noi, Mihai Alionte, care avea un tablou cu Nicolae Ceaușescu, va fi exclus din PNL. Anunțul a fost facut de președintele filialei prahovene, senatorul Iulian Dumitrescu.

- Unii dintre pasagerii microbuzului lovit de tren luni, 15 aprilie, la Buzau sustin ca barbatul de la volan, fost politist in Vrancea, mergea cu muzica data la maxim si era distras de cateva tinere care dansau langa el, dar si de o convorbire telefonica. Autoritatile nu au confirmat deocamdata varianta…

- Taximetriștii din Galați care au snopit in bataie un tanar de 19 ani sunt cercetați in libertate. Patru dintre barbații implicați in altercație au fost audiați de Poliție, iar anchetatorii fac cercetari in continuare pentru a-i identifica și pe ceilalți agresori. Patru barbați banuiți ca l-a ar fi agresat…