- Gheorghe Dinca sustine ca nu a vrut sa le omoare pe Alexandra Maceșanu si Luiza Melencu! Este una din marturiile lui, de la reconstituire, obtinuta in exclusivitate de Observator. Intre timp, a aparut si raportul final al medicilor legisti. Oasele gasite la liziera padurii nu sunt ale Alexandrei Maceșanu,…

- Dezvaluire-bomba! Rasturnare incredibila de situație in cazul Caracal, in privința lui Gheorghe Dinca, barbatul de 66 de ani care a declarat ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu!Potrivit ultimelor informații intrate in posesia noastra, nu se poate face verificarea privitoare la... Citește…

- Gheorghe Dinca, barbatul suspectat ca le-a rapit și ucis pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, s-a intors la locuința din Caracal, acolo unde a avut loc reconstituirea rapirii și uciderii Alexandrei.

- Scrisoare cutremuratoare primita de mama Luizei. Scrisoarea vine din partea unui barbat aflat in spatele gratiilor. Acesta susține ca fata este in viața și va fi gasita. Scrisoare cutremuratoare primita de mama Luizei „Am curaj sa garantez cu viața mea ca Luiza nu e moarta. Eu sunt la pușcarie și sunt…

- Elena, soția lui Gheorghe Dinca, va fi audiata, joi, de procurori la sediul central DIICOT pentru a da explicații in cazul adolescentelor disparute in Caracal, au precizat surse judiciare pentru Libertatea. In tot acest timp, anchetatorii continua cercetarile in locuința barbatului care a recunoscut…

- Procurorii se afla pentru a opta zi in casa groazei, asa cum a fost numita casa lui Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal care spune ca le-a omorat pe Alexandra Macesanu si pe Luiza Melencu, cele doua tinere luate la ocazie.

- Apar noi informații legate de crimele din Caracal. Dupa ce Gheorghe Dinca a recunoscut ca le- ucis pe Luiza Melencu și pe Alexandra Maceșanu, ies la lumina noi piste, iar autoritațile fac tot ce le sta in putere pentru a le acoperi pe toate.

- Lawyer Alexandru Bogdan asserted that Gheorghe Dinca admitted on Sunday to his murder deeds in both 15-year-old Alexandra Macesanu case, and in the case of the 18-year-old girl Luiza Melencu who has disappeared in April 2019. "Deeds were admitted. It is about the facts already known. There…