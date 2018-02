Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia pe DN 15, in localitatea Tulghes, a fost reluata joi seara, dupa ce echipe de la Electrica au indepartat de pe carosabil firele electrice cazute in urma unui accident produs de un tir incarcat cu utilaje agricole, a anuntat purtatorul de cuvant al IPJ Harghita, Gheorghe Filip.Potrivit…

- Circulatia pe DN 15, in localitatea Tulghes, este blocata dupa ce un tir s-a rasturnat, a rupt un stalp electric, iar firele au cazut pe carosabil, a anuntat purtatorul de cuvant al IPJ Harghita, Gheorghe Filip.Potrivit sursei citate, tirul, care era incarcat cu utilaje agricole, s-a rasturnat…

- Circulatia rutiera este blocata, joi dupa-amiaza, pe Drumul National (DN) 15, in Defileul Toplita-Deda, in localitatea Stanceni, dupa ce un TIR a derapat pe zapada, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta 'Horea' al judetului Mures. Din primele informatii, TIR-ul este…

- Circulatia rutiera este blocata pe DN73, marți seara, intre localitatile brasovene Moieciu si Fundata, dupa ce un TIR a derapat si a ajuns de-a lungul soselei. In urma incidentului, nu s-au inregistrat victime. „Politistii Biroului Rutier Campulung se afla la iesirea din Municipiul Campulung si informeaza…

- Circulatia rutiera a fost blocata, sambata dimineata, in zona pasajului Obor din Capitala, in urma unui accident rutier produs dupa ce un sofer a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina intr-un stalp.

- update ora 15.25 Circulația a fost reluata pe ambele sensuri de mers Circulația este blocata pe DN1 F, in apropierea localitații Poarta Salajului, din cauza unui TIR care, in urma unei manevre de intoarcere efectuata de șofer, s-a oprit intr-o poziție care blocheaza carosabilul. Din primele informații…

- Un barbat a cazut pe șinele de tramvai, dupa ce i s-ar fi facut rau. Circulația tramvaielor 21 este blocata in ambele sensuri, in zona Obor. Din primele informații, omul este ranit grav. Victima este un barbat de aproape 60 de ani. Din declarațiile martorilor, acestuia i s-a facut rau și a cazut in…

- Conform purtatorului de cuvant al Brigazii Rutiere a Capitalei, Ovidiu Munteanu, citat de news.ro, victima este un barbat in varsta de aproximativ 60 de ani, caruia i s-a facut rau si a cazut in fata tramvaiului, la Pasajul Obor. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov…

- Azi dimineata, in jurul orei 7, un TIR incarcat cu fier vechi s-a rasturnat in zona Dedulesti-Moraresti, blocand partial circulatia. Zona este una deosebit de periculoasa, avand curbe stranse, care necesita adaptarea vitezei la conditiile de relief, lucru pe care soferul TIR-ului rasturnat nu l-a respectat.…

- O singura localitate din judet este alimentata partial cu energie electrica, iar pe drumurile judetene si nationale se circula in conditii de iarna, a declarat vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, Catalin Sion. Potrivit sursei citate,…

- Circulație ingreunata pe Drumul Național 71, la ieșire din localitatea Moroieni. Un brad a fost doborat de vant pe carosabil, Post-ul MOROENI: Circulație ingreunata pe DN 71 din cauza unui copac cazut pe carosabil apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Traficul rutier pe DN 7, în zona Calimanesti, a fost reluat dupa ce copacul cazut pe carosabil la kilometrul 194 a fost îndepartat, a anuntat purtatorul de cuvânt al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vâlcea, Sandra Dascalete. Potrivit sursei citate, circulatia a fost…

- Circulatia rutiera este blocata la aceasta ora pe Autostrada Soarelui, intre Fetesti si Drajna, pe sensul de mers spre Bucuresti, din cauza unei remorci de TIR care s-a rasturnat. Pe acest tronson de drum s-au format cozi de peste un kilometru.

- Traficul feroviar intre statiile Timisu de Sus si Darste, judetul Brasov, se desfasoara, joi dimineata, pe un singur fir, dupa ce s-a semnalat o lipsa de tensiune in firul de contact. Noaptea trecuta, traficul feroviar a fost intrerupt in Harghita, din cauza unor copaci prabusiti pe calea ferata. Potrivit…

- Circulatia pe drumurile din Harghita se desfasoara miercuri in conditii de iarna, din cauza ninsorilor abundente, la nivelul intregului judet fiind suplimentat numarul de echipaje de politie care dirijeaza circulatia.

- Circulatia pe drumurile din Harghita se desfasoara miercuri in conditii de iarna, din cauza ninsorilor abundente, la nivelul intregului judet fiind suplimentat numarul de echipaje de politie care dirijeaza circulatia. Purtatorul de cuvant al IPJ Harghita, Gheorghe Filip, a declarat ca…

- In trimestrul III 2017, preturile angro de energie electrica au crescut cel mai mult in Romania (+52%) si in august au atins maximele Europei de Est (peste 90 de euro/MWh), reiese dintr-un raport al Comisiei Europene - Directia Generala Energie – privind evolutia pietelor de electricitate din UE.Citeste…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) anunța ca a finalizat ghidurile de proiecte și lanseaza apelurile pentru finanțarea obiectivelor ce vizeaza investiții in extinderea si modernizarea retelelor de distributie a energiei electrice si investitii in…

- Tamponare in lant la intersectia strazii Pandurului cu Soseaua Mangaliei. Cel putin trei maisini sunt implicate. O victima este ranita la picior. Politia si Ambulanta nu au sosit inca la fata locului. Circulatia in zona este blocata. ...

- Circulatia pe strada Henri Coanda este blocata intre Calea Bucuresti si Caracal. Pe strada Caracal, masinile circula bara la bara de jos de la intersectia cu strada 1848 pana la sensul giratoriu.

- Accidentul s-a produs intre Borsec și Tulgheș. Microbuzul care transporta 20 de persoane a derapat, a lovit un stalp și s-a rasturnat. Doua persoane au fost declarate decedate - un barbat și o femeie. 11 persoane au fost ranite.

- Doua persoane au decedat și alte 18 sunt ranite, dupa ce microbuzul in care se aflau s-a rasturnat pe DN 15, intre Borsec și Tulgheș, fiind declanșat codul roșu de intervenție. Microbuzul facea curse regulate intre Praga și Orhei, in Republica Moldova. Premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, a…

- UPDATE ORA 09.19 Microbuzul rasturnat pe DN 15, intre Borsec și Tulgheș, in urma caruia doua persoane au decedat și mai multe au fost ranite, facea curse regulate intre Praga și Orhei, in Republica Moldova, a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Harghita, Gheorghe…

- Compania de Transport Public Iasi anunța publicul calator ca, in zilele de 30.11.2017 pana la ora 12:00 și 01.12.2017 pana la ora 15:00, pentru organizarea și desfașurarea manifestarilor prilejuite de Ziua Naționala a Romaniei, vor avea loc urmatoarele modificari in circulația mijloacelor de transport:…

- Circulatie deviata pe Centura Bucuresti din cauza acumularilor de apa. DN 13 A, blocat in Mures din cauza unui stalp doborat.Circulatia rutiera pe Centura Bucuresti este deviata pe rute...

- Circulatia rutiera pe Centura Bucuresti este deviata pe rute ocolitoare din cauza acumularilor de apa din localitatea Jilava. Totodata, traficul rutier este blocat pe DN 13 A, in judetul Mures, din cauza unui stalp cazut pe carosabil.

- Detasamentul de pompieri Drobeta intervine la un accident rutier, autotren rasturnat pe D.N. 6, la cca. 1 km de Vama P. F 1. catre Orsova. Pompierii actioneaza pentru descarcerarea soferului autotrenului. Circulatia este blocata. Incendiul a fost stins de un participat la trafic. Victima incarcerata.…

- Circulatia auto pe drumul national 2 C Buzau - Slobozia a fost inchis din cauza unui TIR rasturnat. Autocamionul este incarcat cu azot. Din TIR au loc scurgeri de combustibil si exista riscul producerii unui incendiu.

- Circulatia rutiera pe Drumul National 7, in judetul Valcea, este complet blocata, vineri seara, pe centura ocolitoare a municipiului Ramnicu Valcea, din cauza unui TIR plin cu busteni care s-a rasturnat. In accident au mai fost implicate doua autoturisme, fara a exista victime.Centrul Infotrafic…

- Un barbat in varsta de 47 de ani si-a pierdut viata, vineri dimineata, in satul Musca din comuna Lupsa. Din primele date, acesta ar fi cazut de pe un stalp de la reteaua electrica. Omul ar fi fost in concediu in momentul incidentului. Cel mai probabil s-a urcat pe stalp pentru o interventie in afara…

- Circulația trenurilor este oprita intre Sfantu Gheorghe și Miercurea Ciuc, dupa ce un copac a cazut peste firele de inalta tensiune. Trenurile nu circula pe magistrala de cale ferata 400 Sfantu Gheorghe – Miercurea Ciuc . Traficul este intrerupt total la km 59+600 de metri, intre localitatile Malnas…