- Joi, 22 august, de la ora 15.30, echipa masculina de handbal a CS Minaur va disputa un ultim meci de pregatire in aceasta vara, pe teren propriu, cu “U” Cluj Napoca, in Sala Polivalenta “Lascar Pana”. Va fi un meci in care suporterii vor putea vedea la lucru și jucatorii noi, veniți in aceasta vara.…

- CS Minaur Baia Mare a avut programat vineri, 16 august, de la ora 18.00, un ultimul meci amical in aceasta vara, in deplasare, cu Someșul Dej, o echipa din Liga 4 a județului Cluj. Este ultima verificare a fotbaliștilor pregatiți de Dorin Toma, Vlad Ungureanu și Marius Marian inaintea startului sezonului.…

- Joi, echipa de handbal masculin a CS Minaur a participat la Cupa “Konkoly Karoly” de la Budapesta. Baimarenii au jucat la pranz primul meci, cu Ferencvaros Budapesta (locul 8 ediția trecuta de campionat și au pierdut cu 29-26 (16-13). Apoi, in meciul al doilea, disputat seara, Minaur a fost invinsa…

- Joi, CS Minaur participa la Cupa “Konkoly Karoly” de la Budapesta. Baimarenii au jucat la pranz primul meci, cu Ferencvaros Budapesta (locul 8 ediția trecuta de campionat in Ungaria). Gazdele s-au impus cu scorul de 29-26 (16-13). Fradi a inceput meciul mai bine, mai montata, și a reușit sa puna o diferența…

- Echipa feminina de handbal a CS Minaur a disputat miercuri al treilea joc de pregatire din intersezon, cu echipa feminina a Clubului Sportiv Universitatea Cluj. Jocul s-a disputat in Sala Sporturilor “Horia Demian” de la ora 16.30 și a fost caștigat de echipa noastra cu scorul de 29-28. Inainte de startul…

- Sambata dimineața, echipa de fotbal a CS Minaur a disputat cel de-al treilea amical din aceasta vara, in deplasare, cu CSM Satu Mare, echipa nou promovata in Liga 3. La capatul unui meci viu disputat, Minaur s-a impus cu 2-1 (1-0). Scorul a fost deschis de Brian Lemac (min. 38), pentru ca in partea…

- Echipa feminina de handbal a CS Minaur s-a deplasat vineri in Ungaria, pentru un meci cu echipa maghiara Kisvarda Master Good SE, primul joc amical al fetelor noastre dupa inceperea pregatirilor pentru noul sezon. Cinci dintre cele 19 jucatoare ale echipei Minaur nu au putut evolua in acest meci: Eva…

- Vineri, 26 iulie, de la ora 18.30 (ora Romaniei), echipa feminina de handbal a CS Minaur va susține primul meci amical din aceasta vara, in deplasare, cu Kisvarda Master Good SE (Ungaria), ocupanta locului 8 in ediția trecuta a campionatului maghiar. Kisvarda are un antrenor nou din acest sezon, pe…