Stiri pe aceeasi tema

- Vicecampioana Romaniei, CSM București, a invins la limita, 20-19 pe Ajax Copenhaga, locul 12 sezonul trecut in Danemarca. CSM București a caștigat al doilea meci la Annliz Cup, 20-19 cu Ajax Copenhaga, locul 12 in ediția trecuta in Danemarca. Antrenorul Thomas Ryde nu a folosit-o pe Nora Mork, dand…

- Echipa feminina CSM Bucuresti de handbal a ocupat locul 4 la turneul Wittlicher Cup, din Germania, duminica, dupa ce a fost invinsa in finala mica de Bayer 04 Leverkusen cu scorul de 26-18 (15-7). Potrivit paginii de Facebook a ''tigroaicelor'', golurile au fost marcate de Claudia Constantinescu…

- Echipa feminina de handbal CSM Bucuresti s-a calificat, sambata, in finala turneului Wittlicher Cup (Germania), dupa 21-20 cu Buxtehuder SV si 21-21 (9-7) cu Bayer 04 Leverkusen, potrivit paginii de Facebook a clubului. In al doilea meci, pentru ''tigroaice'' au marcat Crina Pintea 11…

- CSM Bucharest won its first match in the women's handball tournament Wittlicher Cup, on Saturday, defeating the German team Buxtehuder SV, according to the Facebook page of the Bucharest-based team. Crina Pintea scored 7 goals, becoming the best scorer of the "Tigers." Also scoring for the CSMB were…

- CSM Bucuresti a castigat la limita, cu 21-20 (7-9), primul sau meci din cadrul turneului feminin de handbal Wittlicher Cup, sambata, cu formatia germana Buxtehuder SV, potrivit paginii de Facebook a clubului bucurestean.Crina Pintea, cu 7 goluri, a fost cea mai buna marcatoare a ''tigroaicelor''. Pentru…

- CSM Bucuresti a castigat la limita, cu 21-20 (7-9), primul sau meci din cadrul turneului feminin de handbal Wittlicher Cup, sambata, cu formatia germana Buxtehuder SV, potrivit paginii de Facebook a clubului bucurestean. Crina Pintea, cu 7 goluri, a fost cea mai buna marcatoare a ''tigroaicelor''.…

- Interul dreapta norvegian Nora Mork, cu patru titluri in Liga Campionilor la handbal feminin, dintre care trei la Gyor ETO, a simtit nevoia unei noi provocari si a ales CSM Bucuresti, unde spera sa faca un cuplu redutabil cu interul stanga Cristina Neagu, cea mai buna jucatoare a lumii in 2018.…

- CSM Bucuresti a invins-o pe CS Minaur Baia Mare cu scorul de 32-25 (15-12), duminica, in deplasare, in ultimul meci din etapa a 26-a, ultima, a Ligii Nationale de handbal feminin. Majda Mehmedovic a marcat 8 goluri pentru CSMB, Aneta Udristioiu a reusit 5, Claudia Constantinescu 4, Barbara Lazovic 4…