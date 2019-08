Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de handbal CSM Bucuresti a fost invinsa de formatia daneza TTH Holstebro cu scorul de 23-21 (10-9), duminica, in finala turneului Annliz Cup de la Skoevde (Suedia). CSM, fara vedeta norvegiana Nora Mork, menajata, a avut 9-6, in minutul 19, dar a intrat la vestiare condusa cu 10-9. La…

- Echipa feminina de handbal CSM Bucuresti a fost invinsa de formatia daneza TTH Holstebro cu scorul de 23-21 (10-9), duminica, in finala turneului Annliz Cup de la Skoevde (Suedia), potrivit paginii de Facebook a clubului. Pentru CSMB au marcat Crina Pintea 5 goluri, Laura Chiper Moisa 3, Claudia Constantinescu…

- CSM Bucuresti va juca, duminica, finala turneului feminin de handbal Annliz Cup, de la Skoevde (Suedia), dupa ce s-a impus sambata in fata formatiei suedeze IK Saevehof cu 20-18 (12-10). Golurile ''tigroaicelor'' au fost reusite de Itana Grbic 5, Nora Mork 4, Crina Pintea…

- Echipa feminina CSM Bucuresti de handbal a ocupat locul 4 la turneul Wittlicher Cup, din Germania, duminica, dupa ce a fost invinsa in finala mica de Bayer 04 Leverkusen cu scorul de 26-18 (15-7). Potrivit paginii de Facebook a ''tigroaicelor'', golurile au fost marcate de Claudia Constantinescu…

- CSM Bucharest won its first match in the women's handball tournament Wittlicher Cup, on Saturday, defeating the German team Buxtehuder SV, according to the Facebook page of the Bucharest-based team. Crina Pintea scored 7 goals, becoming the best scorer of the "Tigers." Also scoring for the CSMB were…

- CSM Bucuresti a castigat la limita, cu 21-20 (7-9), primul sau meci din cadrul turneului feminin de handbal Wittlicher Cup, sambata, cu formatia germana Buxtehuder SV, potrivit paginii de Facebook a clubului bucurestean.Crina Pintea, cu 7 goluri, a fost cea mai buna marcatoare a ''tigroaicelor''. Pentru…

- CSM Bucuresti a castigat la limita, cu 21-20 (7-9), primul sau meci din cadrul turneului feminin de handbal Wittlicher Cup, sambata, cu formatia germana Buxtehuder SV, potrivit paginii de Facebook a clubului bucurestean. Crina Pintea, cu 7 goluri, a fost cea mai buna marcatoare a ''tigroaicelor''.…

- CSM Bucuresti intra in febra jocurilor de pregatirea inaintea unui sezon in care asteptarile sunt mari, anunța MEDIAFAX.Daca in 2018 au sustinut doar doua jocuri de verificarea inaintea debutului oficial, de aceasta data "tigroaicele" vor evolua la trei turnee de pregatire in Germania, Suedia…