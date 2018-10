Stiri pe aceeasi tema

- CSM Bucuresti a debutat cu o victorie in Grupa D a Ligii Campionilor la handbal feminin, invingand cu scorul de 36-31 (18-13) echipa maghiara FTC-Rail Cargo Hungaria, in meciul disputat vineri in Sala...

- CSM Bucuresti a debutat cu o victorie in Grupa D a Ligii Campionilor la handbal feminin, invingand cu scorul de 36-31 (18-13) echipa maghiara FTC-Rail Cargo Hungaria, in meciul disputat vineri in Sala...

- CSM Bucuresti a debutat cu o victorie in Grupa D a Ligii Campionilor la handbal feminin, invingand cu scorul de 36-31 (18-13) echipa maghiara FTC-Rail Cargo Hungaria, in meciul disputat vineri in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Bucuresti. Campioana Romaniei…

- Intr-un prim conform antrenorilor echipelor din Liga Campionilor, jucatoarele campioanei Romaniei nu și-au gasit locul. Nici macar Cristina Neagu nu a "prins" echipa! CSM București - FTC Budapesta se joaca vineri, de la ora 18:30, pe TV Digi Sport și TV Telekom Sport Federația Europeana de Handbal a…

- CSM Bucuresti joaca vineri, de la ora 18:30, in compania echipei FTC Rail Cargo Budapesta, intr-un meci din Grupa D a Ligii Campionilor, primul din noul sezon. Campioana Romaniei are la dispozitie 17 handbaliste pentru acest joc. Sabina Jacobsen, afalta in perioada de recuperare dupa o...

- Dinamo Bucuresti a invins echipa elvetiana Wacker Thun cu scorul de 35-34 (19-14), miercuri seara, in Sala Dinamo, intr-un meci din Grupa D a Ligii Campionilor la handbal masculin. Dupa un inceput ezitant,...

- Dinamo Bucuresti a invins echipa elvetiana Wacker Thun cu scorul de 35-34 (19-14), miercuri seara, in Sala Dinamo, intr-un meci din Grupa D a Ligii Campionilor la handbal masculin. AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online: Irina Giurgiu)

- Dinamo Bucuresti a debutat cu o victorie in noua editie a Ligii Campionilor la handbal masculin, 26-24 (12-11) cu formatia norvegiana Elverum Handball, miercuri seara, in Sala Dinamo din Capitala, in Grupa D a competitiei. Inceputul de meci a fost echilibrat, dar campioana Romaniei a reusit sa se desprinda…