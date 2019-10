Toata lumea s-a intrebat pana acum cum arata rochia de mireasa pe care Hailey Bieber a purtat-o in ziua nunții cu Justin. „A fost rochia visurilor mele”, a spus fotomodelul in varsta de 22 de ani. View this post on Instagram @virgilabloh thank you for making my vision come to life and creating... Read More Post-ul Hailey Bieber, rochia de mireasa de „vis” pe care a purtat-o in ziua nunții apare prima data in TaBu .