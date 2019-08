Guvernul vrea să introducă taxa pe zahăr. Cum se va aplica și pentru ce produse se va plăti Guvernul va lua in discutie in sedinta de luni o Ordonanta de Urgenta cu o serie de masuri fiscal-bugetare, una dintre acestea vizand introducerea unei taxe pentru bauturile racoritoare cu continut ridicat de zahar, potrivit unei surse oficiale, citate de Agerpres. Astfel, la propunerea Ministerului Sănătăţii se are în vedere introducerea sub formă de acciza nearmonizată a unei taxe pentru băuturile răcoritoare cu conţinut ridicat de zahăr de cel puţin 5 grame la 100 de mililitri (ml) pe produs. "Măsura are ca scop descurajarea… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

