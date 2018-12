Guvernul s-a razgandit. Nu mai creste salariul minim la 2.350 lei pentru cei cu vechime in munca de cel putin 15 ani

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a afirmat, luni, ca vineri va fi aprobat in Guvern cuantumul salariului minim care va intra in vigoare, cel mai probabil, de la 1 ianuarie. "Salariul minim pe economie, vom mai avea astazi o discutie si pe parcursul vizitei la Bruxelles unde preluam Presedintia…

- Guvernul a aprobat, vineri, un proiect de ordonanta de urgenta care stabileste cadrul legal de acordare a salariului minim pe economie diferentiat in functie de studii si vechime, potrivit unor surse guvernamentale, potrivit Agerpres.Citeste si Traian Basescu a parasit sediul DNA dupa o audiere…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat ca ia in calcul majorarea salariului minim brut de la 1.900 de lei la 2.050 de lei pana la sfarșitul acestui an. Potrivit calculelor ziarului Libertatea, majorarea de 150 de lei la leafa inseamna doar 85 de lei in buzunar. Cum din salariul brut se scad…

- Guvernantii ar putea adopta o OUG care sa reglementeze majorarea punctului de pensie. Astfel, din septembrie 2019 acesta ar urca la 1265 de lei. De altfel, Guvernul a aprobat, miercuri, proiectul noii legi a pensiilor, care va fi dezbatut in regim de urgenta de Parlament, a anuntat ministrul Muncii,…

