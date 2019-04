Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul USR de Timiș Nicu Falcoi spune ca discutarea azi, la Bruxelles, a situației statului de drept in Romania și avertismentele referitoare la posibilitatea activarii „opțiunii nucleare” (adica a Articolului 7 din Tratatul UE) in situația in care Guvernul va lua, prin OUG, masuri care vor afecta…

- Uniunea Salvati Romania a atentionat, miercuri, Guvernul, care urmeaza sa se reuneasca in sedinta, ca daca da ordonanta de urgenta, arunca in aer statul de drept din Romania. "Daca da ordonanta de urgenta, Guvernul PSD-ALDE arunca in aer statul de drept din Romania. Consecinta ar putea fi activarea…

- Uniunea Salvati Romania (USR) saluta decizia Comisiei Europene de a discuta, in premiera, despre situatia statului de drept in Romania, mai ales in contextul in care, potrivit unor discutii lansate in...

- "Astazi, in Biroul Executiv, am luat decizia de a initia o motiune impotriva ministrului Tudorel Toader, motiune care va fi depusa la Senat in cursul acestei saptamani", a declarat Ludovic Orban, luni, la finalul Biroului Politic al PNL. Presedintele PNL a tras, totodata, un "semnal de alarma"…

- CCR a decis: secția de anchetare a magistraților este constituționala. Curtea Constitutionala a respins, miercuri, sesizarea USR – PNL privind Ordonanta de Urgenta pentru operationalizarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie. Aceasta isi poate continua astfel fara probleme activitatea.…

- Partidul National Liberal saluta decizia presedintelui Klaus Iohannis de a ataca la CCR Legea bugetului de stat. Consideram demersul presedintelui un demers legitim perfect fundamentat si indispensabil pentru a readuce bugetul de stat in realitatea economica a Romaniei si pentru a readuce bugetul…

- Dragnea expune Romania. PNL susține ca Guvernul PSD-ALDE expune Romania riscului activarii Articolului 7 din Tratatul UE in urma adoptarii unei noi OUG pe Legile Justiției. Liberalii declanșeaza o noua procedura la Comisia de la Veneția,

- Liberalii atrag atentia ca Guvernul expune România riscului activarii Articolului 7 din Tratatul UE în urma adoptarii unei OUG privind legile Justitiei si anunta declansarea unei noi proceduri la Comisia de la Venetia.