Alocatiile de stat pentru copii vor fi indexate anual, in raport cu indicele de inflatie, a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Botosani, ministrul Muncii, Marius Budai.

Potrivit acestuia, masura se va aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2020, cheltuielile aferente majorarii alocatiilor urmand a fi incluse in bugetul pe anul viitor, informeaza agerpres.ro.

"Saptamana asta, in Comisia de munca am fost prezent la o dezbatere si am aprobat ca alocatiile pentru copii…