Guvernul German continuă să participe la misiunea NATO din Kosovo Acest plafon este suficient ca Bundeswehr (fortele armate germane) sa reactioneze rapid la orice deteriorare neasteptata a situatiei de securitate in zona, la 20 de ani dupa desfasurarea initiala in Kosovo, a explicat cabinetul de la Berlin.



Pentru a deveni efectiva, decizia ministrilor mai trebuie aprobata si de parlamentul german. In prezent, in Kosovo sunt desfasurati circa 70 de militari germani.



De la declararea independentei fostei provincii sarbe, in 2008, KFOR se ocupa in principal de supravegherea crearii de structuri de securitate profesioniste, multietnice si cu… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

