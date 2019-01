Stiri pe aceeasi tema

- Prima modificare la Ordonanta controversata de la sfarsitul anului trecut. La nicio luna de la adoptare, Guvernul ar putea renunta o taxa care a avut deja efecte negative. Ministerul Energiei va incerca sa elimine taxa de 2- din cifra de afaceri pentru companiile care produc energie pe baza de carbune,…

- Ministrul Energiei, Anton Anton, a declarat joi, 17 ianuarie, la Targu-Jiu, in județul Gorj, cu privire la Ordonanta nr. 114/2018, care impune o taxa de 2% pe cifra de afaceri a companiilor din energie, ca "se va stradui sa o elimine" pentru societatile care produc energie pe baza de carbune. "Taxa…

- "Taxa de 2% pe cifra de afaceri noi ne vom stradui sa o eliminam pentru companiile care produc energie pe baza de carbune, pentru ca deja sunt impovarate de certificate, nu mai poti sa le impovarezi si cu altceva", a spus Anton Anton. In ceea ce priveste certificatele de CO2, ministerul Energiei…

- Dupa 6 zile de greva, minerii de la CE Oltenia s-au intalnit joi, la negocieri, cu conducerea companiei. In premiera, la discutii a asistat ministrul Energiei, Anton Anton, pe care Viorica Dancila l-a trimis la Targu Jiu sa rezolve criza. In cele din urma, pana la lasarea serii, in ciuda faptului ca…

- Ministrul Energiei Anton Anton a declarat ca luni a avut loc la minister o întâlnire pe tema grevei minerilor, motiv pentru care nu crede ca Executivul nu știa despre situația de la Complexul Energetic Oltenia. "Am avut luni o discuție la Ministerul Energiei cu aproape cu toți cu care…

- Complexul Energetic Oltenia a inchis in aceasta dimineata un grup la centrala Rovinari, din lipsa carbunelui, arata datele publicate pe site-ul Transelectrica. Aceasta după ce, joi dimineaţă, minerii din cadrul complexului au reluat greva. Potrivit Agerpres, alte două grupuri…

- Angajatii Complexului Energetic Oltenia ar fi putut primi o majorare salariala de 20%, in loc de 10-12%, daca nu ar fi fost introdusa taxa de 2% din cifra de afaceri, a scris, pe contul de Facebook, Razvan Nicolescu, consultant Deloitte si fost ministrul al Energiei. "Este adevărat că oamenii…

- Guvernul PSD/ALDE a publicat un proiect de ordonanța prin care prevede introducerea unei noi taxe in sistemul financiare, care vizeaza in principal bancile și instituțiile financiare nebancare. Guvernul a numit chiar in proiectul de lege acest bir drept „taxa impotriva lacomiei”, in condițiile creșterii…