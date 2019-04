Stiri pe aceeasi tema

- Patru toalete automate pentru persoanele cu dizabillitați, racordabile la utilitați (apa, canalizare și energie electrica), au fost achiziționate de catre administrația locala. Doua dintre ele au fost deja montate, una în Baza Sportiva Gheorgheni și a doua în parcul de pe Bulevardul 1…

- AFOFM Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 9 aprilie 2019, in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 269 de posturi. Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca pot viziona ofertele accesand www.anofm.ro, selectati AJOFM Alba, sectiunea…

- Noua Lege a pensiilor cuprinde mai multe schimbari, printre care și modul de acordare a sporurilor in funcție de vechimea in munca. Persoanele care nu fac dovada venitului total lunar realizat anterior datei de 1 aprilie 2001 beneficiaza de majorarea punctajelor lunare, corespunzatoare stagiului de…

- Seful statului iese cu un anunt, vineri, privind bugetul de stat pe 2019, ajuns la promulgare, miercuri, dupa o intarziere de peste doua luni. Presedintele a transmis denja, prin vocea purtatorului de cuvant Madalina Dobrovolschi, ca "bugetul de stat pentru anul 2019 nu este destinat dezvoltarii și…

- Persoanele cu minimum zece clase, studii medii si absolventi ai scolii profesionale, sunt cele mai cautate pe piata muncii. Angajatorii salajeni din mediul privat pun la dispozitia persoanelor interesate 218 locuri de munca vacante. Oferta, valabila in perioada 15-22 februarie, este disponibila prin…

- Deputatul PSD Dorel Caprar regreta ca persoanele cu dizabilitati au devenit tinta unor manipulari politice din zona dreptei si impartaseste pozitia nuantata a ministrului Muncii, Marius Constantin Budai, conform careia indemnizatia acestei categorii trebuie in continuare achitata de catre Ministerul…

- CAMPANIE… “Persoanele private de libertate – o forta de munca atractiva”. Cam acesta este sloganul sub care conducerea Penitenciarului Vaslui a pornit o campanie prin care face cunoscuta firmelor oferta sa de forta de munca speciala, cu grupe de detinuti care vor sa iasa la aer curat si sa faca lucrarile…