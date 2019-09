Stiri pe aceeasi tema

- Decizia presedintelui american Donald Trump de a anula negocierile de pace cu conducerea talibana va duce la si mai multe pierderi de vieti si bunuri ale americanilor, au avertizat duminica talibanii, informeaza dpa. "Americanii vor suferi mai mult decat oricine de pe urma anularii negocierilor",…

- Guvernul afgan a salutat cu prudenta duminica "eforturile sincere" ale Washingtonului dupa anuntul surpriza al presedintelui Donald Trump privind intreruperea convorbirilor cu talibanii, din care Kabulul a fost exclus, relateaza AFP. Pe strazile din Kabul sau pe retelele sociale, afganii…

- Donald Trump pune capat brusc negocierilor de pace cu talibanii, dupa atacul terorist de joi de la Kabul, in care a fost ucis si un soldat american. In acelasi atac, soldat cu 12 morti, a murit si un militar roman. In ciuda acestui lucru, decizia este surprinzatoare, pentru ca existau sansele incheierii…

- Presedintele afgan Ashraf Ghani l-a primit luni pe emisarul american Zalmay Khalilzad, care i-a prezentat proiectul acordului de pace negociat de mai multe luni cu talibanii si care prevede retragerea trupelor americane din cinci baze militare in urmatoarele 135 de zile, transmite AFP. 'Am…

- Presedintele afgan Ashraf Ghani l-a primit luni pe emisarul american Zalmay Khalilzad (foto), care i-a prezentat proiectul acordului de pace negociat de mai multe luni cu talibanii si care prevede retragerea trupelor americane din cinci baze militare in urmatoarele 135 de zile, transmite AFP, citata…

- Ministerul de Externe de la Caracas a anunțat marți ca decizia președintelui Statelor Unite, Donald Trump privind inghețarea tuturor activelor deținute de Guvernul venezuelean in SUA este o „formalizare a blocadei economice, financiare și comerciale criminale” a Washingtonului, potrivit Reuters,…

- Cei doi oficiali au discutat miercuri la telefon, dupa o polemica in jurul unor afirmatii ale presedintelui SUA, Donald Trump, care a spus ca ar putea cu usurinta 'castiga razboiul', dar ca nu vrea 'sa omoare zece milioane de persoane'. Omologul sau afgan a cerut 'clarificari' din partea Washingtonului.…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo si presedintele afgan Ashraf Ghani au cazut de acord pentru "accelerarea eforturilor" cu scopul de a ajunge la o intelegere care sa puna capat razboiului din Afganistan, conform unui comunicat comun publicat joi, relateaza AFP. Cei doi oficiali au discutat miercuri…