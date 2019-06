Guvernul este obligat sa puna in aplicare o decizie a Inaltei Curți de Casație și Justiție, potrivit careia trebuie sa vanda acțiuni ale OMV Petrom, pana in limita de 8% din capitalul social, la același preț din momentul privatizarii. Decizia Inaltei Curți a fost luata pe 8 mai 2019, insa nu a fost comunicata public pana acum. Insa, șeful Senatului Calin Popescu Tariceanu a spus luni, fara sa ofere prea multe amanunte, ca problema vanzarii acestor acțiuni va fi discutata in ședința urmatoare a Coaliției PSD- ALDE.