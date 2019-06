Guvernul a calculat impactul bugetar pentru pensiile speciale ale primarilor

Vicepremierul Daniel Suciu sustine ca impactul bugetar pentru pensiile speciale ale primarilor, cuprinse in proiectul Codului Administrativ, este intre 100 si 150 de milioane de lei pe an.



"Impactul bugetar pentru indemnizatiile la limita de varsta este undeva intre 100 si 150 de milioane de lei pe an. In legatura cu avizul negativ al Consiliului Economic si Social (aviz negativ - n.red.), vreau sa va aduc aminte ca inclusiv dupa sase luni de discutie in Parlament a Codului Administrativ, care in mare masura astazi este acelasi cu cel din Parlament, si atunci, la momentul respectiv,…