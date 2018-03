Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul Marius Iosif, fost director al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, a confirmat faptul ca s-au fotocopiat documente din arhiva SIPA, a declarat miercuri deputatul social-democrat Liviu Plesoianu, membru in Comisia parlamentara de ancheta privind clarificarea aspectelor ce tin de…

- Ministerul Justitiei lucreaza la un proiect de lege care prevede conferirea de despagubiri, compensatii materiale, pentru perioada cat un detinut a stat in conditii necorespunzatoare, a anuntat, marti, ministrul Tudorel Toader, la Parlament. Ministerul Justiției a precizat ca se au in vedere masuri…

- Familiile persoanelor decorate post-mortem cu „Ordinul Republicii” sau cu ordinul „Stefan cel Mare” vor primi sprijin financiar din partea statului pentru eroismul de care a dat dovada membrii familiilor acestora. Guvernul a dat aviz pozitiv unui proiect de lege privind modificarea si completarea Legii…

- Guvernul a adoptat in sedinta de joi proiectul de Ordonanta de Urgenta privind declaratia unica pentru plata contributiilor, informeaza HotNews.ro. “Astazi vom adopta Ordonanta prin care vom introduce noua reglementare de plata a impozitului pe venit, CAS si CASS”, a ...

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a stabilit joi ca sunt neconstitutionale prevederile articolului din Legea care reglementeaza evaluarea activitatii profesionale a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare. Potrivit unui comunicat al CCR transmis AGERPRES,…

- Pe acest proiect de lege, Guvernul a emis un punct de vedere negativ, afirmand ca "modalitatea de calcul al nivelului de presiune acustica este nepotrivita, in contextul in care la aparitia organelor de ordine publica solicitate prin apelul 112 astfel de activitati inceteaza". Proiectul prevede ca se…

- Guvernul a aprobat, miercuri, un memorandum al Ministerului Justitiei pentru contractarea unui imprumut de la BDCE, in valoare de 223 milioane de euro, pentru modernizarea infrastructurii penitenciarelor din Romania, a precizat purtatorul de cuvand al Executivului, Nelu Barbu.

- Premierul Mateusz Morawiecki a subliniat ca proiectul de lege adoptat joi de Cabinetul sau ia apararea victimelor celor mai bine de patru decenii de comunism din Polonia.Proiectul a fost in mod intentionat adoptat in ziua in care tara isi onoreaza luptatorii impotriva comunismului ucisi…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, o Ordonanta de urgenta pentru adoptarea unor masuri bugetare si pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale. Conform actului normativ, se instituie…

- Guvernul de la Beijing si-a exprimat joi 'puternica nemultumire' fata de votul prin care Senatul american a aprobat o lege care intareste legaturile intre Statele Unite si Taiwan, insula de facto independenta, dar pe care China o considera una din provinciile sale, informeaza AFP, conform agerpres.ro. …

- Guvernul a aprobat in sedinta de joi proiectul de lege privind extinderea termenelor de valabilitate a pasapoartelor la 10 ani in cazul persoanelor care au implinit varsta de 25 de ani si la cinci ani pentru cei cu varste intre 12 si 25 de ani, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu…

- Guvernul discuta proiectul de lege privind ordinea publica, care iși propune intarirea statutului polițiștilor, in relația cu cetațenii. Premierul Viorica Dancila a declarat, in ședința de Guvern, ca polițiștii au nevoie de o autoritate mai mare in fața celor care incalca legea, dar și de o clarificare…

- Senatul a adoptat luni, 19 februarie, un proiect de lege al Guvernului prin care pungile de transport din plastic subtire si foarte subtire, cu maner, vor fi interzise atat la introducerea pe piata nationala (incepand cu 1 iulie 2018), cat si la comercializare (1 ianuarie 2019). Proiectul de lege care…

- Peste 3.000 de deținuți au fost eliberați in 2017, prin recursul compensatoriu, potrivit Administrației Naționale a Penitenciarelor. Dintre aceștia, 872 de deținuți au fost eliberați la cerere, iar 2.595 au fost eliberați condiționat. Potrivit ANP, Legea 169/2017 privind recursul compesatoriu prevede…

- Romania nu are la dispozițe cele 280 de milioane de euro necesare construirii a doua penitenciare la standarde CEDO, astfel incat criminalii, violatorii și corupții sa nu mai fie eliberați timpuriu din cauza aglomerarii din inchisori, dar e pe cale sa dea un miliard de euro pe Cartierul Justiției, arata…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, proiectul de lege pentru achizitia rachetelor HIMARS si o hotarare pentru incheierea unui acord cadru pentru patru corvete construite si dotate la un santier naval din Romania, informeaza economica.net. In ceea ce priveste ...

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, proiectul de lege pentru achizitia rachetelor HIMARS si o hotarare pentru incheierea unui acord cadru pentru patru corvete construite si dotate la un santier naval din Romania.

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, proiectul de lege privind combaterea violentei in familie, prin care se introduce un ordin de protectie provizoriu ce permite politistului sa actioneze imediat pentru protejarea victimei si inlaturarea agresorului, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului,…

- Deliberativul judetean intrunit miercuri in sedinta extraordinara a aprobat cu uanimitate de voturi bugetul propriu al Consiliului Judetean si al unitatilor subordonate pentru anul 2018. Bugetul prevede la partea de venituri suma de 506,3 milioane de lei iar partea de cheltuieli suma de 536,142 milioane…

- Consilierii locali dejeni au dezbatut azi, in cadrul unei ședințe de indata, proiectul de hotarare privind despagubirea celor trei investitori inițiali in proiectul de construire a blocului V03 din cartierul dejean Dealul Florilor.

- Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) anunta ca numarul detinutilor recidivisti a scazut in ultimii cinci ani, de la 45,78% la 38,37%. In ceea ce priveste legea recursului compensatoriu, sub 1% din numarul celor care au fost eliberati au recidivat, precizeaza ANP. "Ponderea detinutilor…

- Declarația ministrului Justiiei, Tudorel Toader, care spune ca recidiva a scazut in Romania, fiind acum la un prag de sub 40 la suta, a starnit scandalul. De cealalta parte, sindicaliștii din penitenciare nu sunt de acord cu aceste cifre și declara ca ministrul prezinta date eronate. Tudorel Toader…

- Din totalul celor 4.458 de persoane care au beneficiat de masurile compensatorii prevazute de Legea nr. 169/2017 ponderea celor care au recidivat se situeaza sub pragul de 1%, informeaza luni un comunicat al Administratiei Nationale a Penitenciarelor. Potrivit sursei citate, in perioada…

- Guvernul vrea sa scoata la licitatie Metroul de Otopeni, sute de kilometri de autostrada si de cale ferata in baza contractului national, aprobat in ianuarie. Prin schimbarile aduse de noua Biblie a infrastructurii, constructorii nu mai pot propune niciun fel de amendamente la contracte iar studiile…

- Chiar daca Romania are un deficit bugetar mare intr-o perioada de crestere economica, se anunta noi cresteri de salarii. Puterea vrea sa plateasca salariul minim in functie de studii: cei cu facultate vor primi 150 de lei in plus anual pana in 2020. Ceilalti, doar 100 de lei pe an. Calin Popescu Tariceanu…

- Parlamentarii francezi au votat pentru un articol emblematic intr-o noua lege care va oferi cetațenilor „dreptul de a face greșeli” in relațiile cu guvernul, fara a fi pedepsiți in mod automat, scrie AFP. Legea face parte din reformele pe care președintele Emmanuel Macron le-a promis in timpul campaniei…

- "Grupul de lucru va examina obstacolele tehnologice si oportunitatile pentru extinderea accesului la internet si la presa independenta in Cuba", a comunicat Departamentul de Stat. Prima reuniune a grupului va avea loc pe 7 februarie.Cotidianul Granma al Partidului Comunist Cubanez a afirmat…

- Autoritatea Electorala Permanenta informeaza luni ca a elaborat proiectul de act normativ pentru modificarea normelor de aplicare a legii privind finantarea activitatii partidelor politice. "AEP a elaborat proiectul de hotarare a Guvernului pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare…

- "Directiile de actiune identificate in calendarul de masuri vizeaza: modificari legislative care urmaresc reducerea populatiei penitenciare si imbunatatirea conditiilor de detentie, investitii in infrastructura fizica a penitenciarelor care vizeaza extinderea numarului de locuri de detentie si modernizarea…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, Calendarul de masuri 2018-2024 pentru solutionarea supra-aglomerarii carcerale si a conditiilor de detentie, in executarea unei hotararii-pilot pronuntata de CEDO la 25 aprilie 2017, potrivit unui comunicat al Ministerului Justitiei. "Directiile…

- “Legea salarizarii unitare este o mare nedreptate. Ar fi trebuit sa așeze salariații in grile in funcție de cat de mult depinde dezvoltarea economica a Romaniei de domeniul din care fac parte. Privind grilele de salarizare, administrația și instituțiile de forța ale statului sunt domeniile cele mai…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) anunta ca, pana duminica, 7 ianuarie 2018, au fost eliberate din inchisori, ca urmare a aplicarii legii recursului compensatoriu, 941 de persoane. Totodata, 2.767 persoane au fost eliberate conditionat. „In perioada 19.10.2017 – 07.01.2018, din unitatile…

- Guvernul a dat unda verde pentru deschiderea Centrului National de Management al Apei Grele, prin finanțarea activitații acestuia. In bugetul pe 2018 al Ministerului Energiei a fost prinsa suma de15 milioane de lei pentru finanțarea activitații acestui centru. In zilele urmatoare va avea loc transferul…

- Apare instituția Avocatul Copilului; Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede ca Avocatul Copilului va funcționa in subordinea institutiei Avocatul Poporului. Instituția se va ocupa de soluționarea oricarei sesizari in legatura cu incalcarea unuia sau mai multor drepturi ale copilului…

- Ministerul Justiției a publicat un comunicat privind Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Naționala a Penitenciarelor. Proiectul este in dezbatere publica.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii privind pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA, informeaza Administratia Prezidentiala.

- Bugetul municipiului Chisinau pentru anul 2018 a fost aprobat in lectura finala in cadrul sedintei din 22 decembrie a Consiliului municipal, cu votul a 44 de consilieri. Proiectul prevede venituri in suma de 3,75 miliarde de lei si cheltuieli de peste 4 miliarde de lei. Fata de bugetul aprobat pe anul…

- Proiect inițiat de deputatul PSD Catalin Radulescu: presedintele ICCJ si procurorii sefi de parchete, numiti de Senat. Proiectul propune ca sefii de parchete si adjunctii acestora, precum si sefii Inaltei Curti de Casatie si Justitie sa fie numiti si revocati de Senat, la propunerea ministrului Justitiei,…