- Remanierea guvernamentala mai are de așteptat! Președintele Klaus Iohannis nu accepta niciun nume din cele trei propuneri facute de premierul Viorica Dancila. Social-democrații par tot mai convinși ca restructurarea Guvernului ar fi singura varianta pentru a evita un blocaj.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marți ca nu este de acord cu remanierea și ca i-a cerut premierului Viorica Dancila sa vina cu alte propuneri sau cu miniștri interimar, propunerile actuale considerandu-le nepotrivite.Traian Basescu a declarat, la scurt timp dupa decizia lui Klaus Iohannis,…

- Președintele Klaus Iohannis face declaratii, marti, la Palatul Cotroceni. Seful statului este asteptat sa anunte daca accepta remanierea Guvernului, propusa de premierul Viorica Dancila, in urma votului din Comitetul Executiv National, care i-a retras sprijinul ministrului Tudorel Toader. In plus, la…

- Ioan Muntean, fost detinut politic la penitenciarul din Aiud, Sectia 6-a Bis cu regim restrictiv, categoria detinuti politici extrem de periculosi pentru statul comunist PCR, a facut parte din delegatia PSD la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis pe tema referendumului pe justitie. Presedintele…

- Liviu Dragnea a declarat vineri, la Calarași ca nu are nicio problema cu temele anunțate de președintele Klaus Iohannis la referendum dar ca, personal nu va merge la consultari. "Eu sigur nu merg. De ce? Nu-mi place personajul. Dar de la partid de la noi o sa trimitem niste oameni (...)…

- Planul comun al Parlamentului urmeaza sa voteze, miercuri, de la ora 14.00, cererea de reexaminare a presedintelui Klaus Iohannis, pe proiectul bugetului de stat pe 2019. Ajuns cu trei luni intarziere in Parlament, proiectul a fost atacat la CCR de seful statului, iar judecatorii au decis ca este constitutional.…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind Legea bugetului de stat pe anul 2019. Proiectul a fost trimis pe 22 februarie, de catre seful statului, la CCR, pentru control de neconstitutionalitate, o premiera in istoria politica post-decembrista.…

- Klaus Iohannis a respins din nou propunerea PSD pentru ministerul Dezvoltarii. Klaus Iohannis a transmis, astazi, catre premierul Romaniei, Viorica Dancila, o noua scrisoare prin care o refuza pe Lia Olguța Vasilescu și in care o acuza ca face presiuni asupra justiției. "In primul rand, eu…