Guvern Dăncilă. HUNCĂ MIHAELA, ministru al Educației Surse politice bine informate au declarat in exclusivitate pentru DC News ca portofoliul Educației va fi alocat Moldovei. Prima opțiune in acest sens este Hunca Mihaela, fost inspector școlar general. ȘTIREA SE ACTUALIZEAZA decembrie 2016-prezent Deputat

decembrie 2016-prezent Deputat PARLAMENTUL ROMANIEI Mai 2012-decembrie 2016 Inspector Școlar General Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, str. Nicolae Iorga nr. 28, Botoșani Tel.: (+40) 231 584 051 E-mail [email protected] - www.isjbotosani.ro Coordonarea activitatii educationale a din judetul Botosani

- Programata inițial sa aiba loc in luna decembrie, lansarea revistei de arta, cultura și civilizație „Reflex“ nr.7 – 12 (202 – 2017)/ iulie – decembrie 2017 a avut loc in ianuarie, sub motto-ul publicației, rostit solemn de redactorul șef, poetul Octavian Doclin: „…și ține-te de Banat“…

- Pe parcursul saptamanii 15 – 19 ianuarie 2018, elevii Școlii Gimnaziale „David Prodan” din Saliștea, coordonați de doamna director Suciu Ionela Gabriela, precum și de doamnele profesoare Zafiu Aida și Toma Adina Alexandrina, au desfașurat diverse activitați, in cadrul proiectului „Mihai Eminescu, poetul…

- Implinirea in acest an a 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane din 24 ianuarie 1859 va fi marcata la Muzeul Bucovinei din Suceava printr-o activitate la care vor participa elevi ai claselor a X-a C și a X-a E de la Colegiului Național "Mihai Eminescu" din Suceava, indrumați de profesor ...

- Victor Spirescu, primul roman care a ajuns in Marea Britanie dupa ridicarea restricțiilor la 1 ianuarie 2014, a murit intr-un accident. Tanarul avea doar 37 de ani. Anunțul despre moartea lui Victor Spirescu a fost gacut de un prieten de-ai tanarului, pe Facebook. „Azi am pierdut un prieten drag mie…

- Liceul Tehnologic „Constantin Cantacuzino” Baicoi a sarbatorit luni, 15 ianuarie, ca in fiecare an, Ziua Culturii Nationale, omagiindu-l pe Mihai Eminescu, poetul national. Activitatile au fost organizate atat la clasele din ciclul primar, cat si la gimnaziu si liceu de profesorii invatatori si de cei…

- Ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Cord Meier-Klodt, a adus, luni, de Ziua Culturii Nationale, un omagiu poemului eminescian "Luceafarul", amintind totodata proiecte artistice romano-germane. "Dragi prieteni, cred ca suntem de acord ca nicio traducere nu poate transmite intr-un mod perfect…

- Un incendiu a izbucnit in dimineața zilei de ieri pe teritoriul unui complex de agrement din strada Mihai Eminescu, orașul Glodeni. La fața locului au intervenit 4 autospeciale, insa focul a mistuit o parte din local și o baie cu aburi.

- Biblioteca Județeana „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva a organizat in ziua de 12 ianuarie 2018, in primitoarea ambianța a Salle d’Or din incinta Deva Mall, o emoționanta manifestare culturala dedicata dascalului, scriitorului, publicistului și omului de cultura Gligor Hașa la implinirea, de curand,…

- Luni, 15 ianuarie, romanii sarbatoresc Ziua Culturii Nationale. Pe aceeasi data, se implinesc 168 de ani de la nasterea marelui poet national Mihai Eminescu. Daca operele sale sunt cunoscute de toti iubitorii de poezie si nu numai, creatiile sale fiind invatate in scoala, unele detalii din viata sa…

- Anul 2018, denumit anul Centenarului de la marea Unire, incepe cu o data foarte importanta pentru cultura romana, comemorarea zilei de nastere a poetului Mihai Eminescu, un reper de patriotism si un geniu al viziunii poetice. Centrul Cultural Mioveni impreuna cu Primaria Orașului Mioveni organizeaza…

- Horoscop Corpurile celeste s-au strans, cum fac mereu la inceput de an, intr-o emisfera a zodiacului, in șase zodii, de la Scorpion la Berbec, dispunerea de iarna cum spunea Jonathan Cainer. Nicio planeta retrograda, o tripla conjuncție, larga, intre Soare, Venus și Pluton in Capricorn, o a doua conjuncție…

- Se apropie 15 ianuarie, ziua in care Romania il celebreaza, an de an, pe poetul Mihai Eminescu. La Timișoara, Eminescu este sarbatorit in doua spectacole, din care unul o colaborare cu Opera Naționala.

- Fundatia Culturala „Hyperion - Caiete Botoșanene” a nominalizat 24 de poeți pentru decernarea Premiului National de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera Omnia pe anul 2017, ediția a XXVII - a.

- Vasluiul inregistreaza ponderea cea mai mare de salariați din sectorul public in totalul de angajați, respectiv 13,63%. Locurile doi și trei din clasament sunt ocupate, la distanța de doua procente, de județele Botoșani (cu 11,59%) și Bacau (cu 11,34%). Unul din opt angajați vasluieni, din totalul…

- Celebrul profesor doctor Mihai Lucan ar fi facut tot posibilul sa opreasca investigatiile DIICOT. Acesta ar fi vrut sa ascunda banii despre care se crede ca au fost obtinuti ilegal si sa se razbune pe colegii care-i stateau in cale. Aceste detalii apar in referatul prin care s-a propus arestarea…

- Gradinița cu Program Prelungit «Dumbrava Minunata» Slobozia-Ialomița, str. Mihai Eminescu, nr. 6, organizeaza, conform HG nr. 286/2011, modificata și completata de HG nr. 1027/2014, in cadrul instituției, concurs pentru ocuparea unui post de personal didactic auxiliar (0,5 norma) -administrator financiar…

- Elevii Colegiului Național ,,Mihai Eminescu”, din Constanța, au ținut un moment de reculegere in memoria Regelui Mihai. Liceul, unul dintre cele mai vechi și apreciate unitați de invațamant din oraș, a fost inființat de Regele Ferdinand I al Romaniei.

- Gimnasta romana Catalina Ponor, retrasa recent din activitate, a fost nominalizata in ancheta pentru cea mai buna sportiva a anului, organizata de Asociatia Internationala a Presei Sportive (AIPS). Membrii AIPS o pot vota pe Catalina Ponor (30 ani), medaliata anul acesta cu aur la barna la Campionatele…

- Daca pe 7 noiembrie a inceput cea de-a patra ediție a proiectului “Ora de Educație Rutiera”, astazi incheiem prima parte a acestuia prin finalizarea cursurilor in Sectorul 1, unde am ajuns in 26 școli, implicit in fața a 4000 elevi de clasa a III-a și a IV-a. Mai mult, in parteneriat cu Casa Corpului Didactic…

- Compania de solutii software si prelucrare electronica a datelor Datagroup isi va reloca anul viitor echipa in cladirea de birouri Vox Technology Park din Timisoara, proiect dezvoltat de Werk Property Group, in urma unei investitii de peste 30 milioane euro. Vox Technology Park va fi inaugurat…

- INITIATIVA… Un tanar s-a gandit la o activitate mai putin obisnuita pentru a cistiga niste bani in timpul liber: plimba cainii altora, contra cost. Este primul vasluian care incearca sa transforme aceasta activitate intr-un job. Daca ai idei si chef de munca, poti face bani. Asta pare sa-si fi zis si…

- Sucevenii francofoni și francofili sunt invitați la Biroul francez, miercuri, 6 decembrie 2017, ora 18:00, la activitatea „Saint Nicolas, histoires et legendes francophones”, susținuta de Colegiul Național de Arta „Ciprian Porumbescu” Suceava, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava si Colegiul ...

- La 14 ani, Mihai Enache a reușit ceea ce mulți adulți nici nu au visat! Este profesor pentru alți copii, se ocupa de programare inca din clasa a IV-a și a creat propriul joc, descarcat deja de peste 220.000 de ori!

- Ministerul Transporturilor (MT) va avea, în 2018, un buget („credite bugetare”) de 9,1 miliarde de lei, cu 0,85% mai mult decât alocarea din 2017, arata datele proiectului Legii bugetului de stat pe anul viitor postat pe site-ul Ministerului Finantelor. Ca…

- Ministerul Transporturilor (MT) va avea, in 2018, un buget („credite bugetare”) de 9,1 miliarde de lei, cu 0,85% mai mult decat alocarea din 2017, arata datele proiectului Legii bugetului de stat pe anul viitor postat pe site-ul Ministerului Finantelor. Ca ordonator principal, MT va mai…

- Tinerii jurnaliști din cadrul Clubului jurnaliștilor din Calarași au invațat, la finele saptamanii trecute, ce inseamna sa fii un jurnalist bun și cum sa scrii un articol de calitate. ”Pentru a fi un bun jurnalist trebuie sa știi ce vrei”, le-a spus Natalia Junghietu, redactor-șef la ”Expresul”, care…

- Doua milioane de euro este valoarea proiectelor realizate de Clubul Rotary Cetate Timișoara in cei 15 ani de activitate. Aceasta este o valoare minima pentru ca, de-a lungul timpului, au fost și alte proiecte „mici” care au fost realizate cu fonduri private adunate in cadrul clubului. In viața de zi…

- Elevii vor putea invața mai ușor cum sa se fereasca de produsele care le pot pune in pericol sanatatea, din cauza aditivilor alimentari nerecomandați, dar maie ales din cauza termenelor de valabilitate expirate. Campania susținuta de Direcția Generala de Poliție Locala Sector 4 și InfoCons-…

- Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunta ca joi, 16 noiembrie 2017, vor avea loc întreruperi programate ale furnizarii energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos: 1. Chisinau, sectorul Botanica: bd. Traian 23/1 (ap. 415-486 )- în intervalul…

- Republica Moldova nu este pregatita pentru liberalizarea pietei asigurarilor de raspundere civila auto în condițiile în care schimbarile trebuie facute pe etape pentru a evita haosul și crearea altor probleme. Austria a avut nevoie de zece ani pentru a trece de la prețuri reglementate…

- O noua companie care a fost infiintata de familia lui Florian Coldea, la Cluj-Napoca, a inregistrat in primul an de activitate un profit de aproximativ 60.000 de euro. Societatea, care se ocupa cu comertul specializat de produse farmaceutice, ii aparține soției lui George Tudor Coldea, var primar…

- La Horodiște, între primarie și gimnaziu, a aparut o frumusețe de stadion. Este vorba de un mini-teren de fotbal cu înveliș artificial, care a fost construit grație Proiectului „Sportul pentru toți”, implementat de organizația neguvernamentala din Horodiște ”Codreanca”…

- Antreprenoarele din Ungheni, Calarași și Nisporeni au inceput cursurile la Academia de Business pentru Femei. Lansarea cursului de instruire antreprenoriala din cadrul Proiectului „Business Academy for Women” a avut loc pe 24 octombrie, la Camera de Comerț și Industrie (CCI), filiala Ungheni, fiind…

- La Horodiște, intre primarie și gimnaziu, a aparut o frumusețe de stadion. Este vorba de un mini-teren de fotbal cu inveliș artificial, care a fost construit grație Proiectului ”Sportul pentru toți”, implementat de organizația neguvernamentala din Horodiște ”Codreanca” și finanțat de Ministerul Afacerilor…

- In perioada septembrie 2017- august 2019 Colegiul Tehnic Ana Aslan este Coordonatorul european al proiectului Erasmus+ KA2 cu titlul FOCUS – Developing learning, life and interpersonal skills through a new FOrm-teaching CUrricula for Secondary students

- Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunta ca marti, 7 noiembrie 2017, vor avea loc întreruperi programate ale furnizarii energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos: 1. Chisinau, sectorul Buiucani: str. Calea Iesilor 9/3, 11/2, 11/4, 13, 15,…

- Aproape toate datele despre masacrul din Sutherland Springs, Texas, arata ca oribila crima in masa este rodul unei minți bolnave de ura impotriva comunitații pe care probabil ca o credea vinovata pentru ca il parasise nevasta.

- Violeta Stoica Municipiul Ploiești ar putea sa-și rezolve una dintre cele mai mari probleme din punctul de vedere al serviciilor publice, respectiv calitatea mijloacelor de transport in comun, daca autoritatea locala va respecta toate condițiile impuse pentru atragerea de fonduri europene pana in anul…

- Noua candidati, intre care trei independenti, s-au inscris in cursa pentru fotoliul de primar al orasului Deva, functia fiind vacanta dupa ce fostul edil, Mircia Muntean, a fost condamnat la sase ani de inchisoare. Potrivit Biroului Electoral de Circumscriptie Deva, noua candidati, dintre…

- CAT® phones lanseaza pe piața locala noile modele de telefoane CAT®® S31, construit pentru a supraviețui, și CAT® S41, un smartphone robust si rezistent, dotat cu un acumulator mare si puternic pentru a ramâne conectati, indiferent de provocarile de care aveti parte pe parcursul…

- Asociatia “ViitorPlus”, cu sustinerea TenarisSilcotub, a anuntat inceperea celei de-a VIII-a editii a programului de educatie non-formala si extrascolara ecOprovocarea, care incurajeaza leadership-ului si protejarea naturii in randul tinerilor. Programul continua și in anul școlar 2017-2018 in sase…

- Luptatorul Tolea Ciumac, impreuna cu alte șase persoane, au fost reținute de procurorii D.I.I.C.O.T. fiind suspectați de constituirea unui grup infracțional organizat și contrabanda. Alte 12 persoane au fost plasate sub control judiciar. Procurorii spun ca membrii gruparii acționau coordonat și și-au…

- Teatrul Tony Bulandra iși dorește sa promoveze arta in complexitatea ei. Muzica este o componenta importanta in orice spectacol, dar Post-ul Concert aniversar al Corului „Preludiu”, 45 de ani de activitate apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Potrivit meteorologilor, pana la ora 0:30, in judetele Olt si Dolj se vor semnala intensificari ale vantului care temporar vor atinge la rafala 55 - 70 km/h si ploi in general moderate cantitativ, iar pana la ora 0:00 vor fi fenomene similare in judetele Constanta si Tulcea. Vant puternic…

- Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunta ca marti, 24 octombrie 2017, vor avea loc întreruperi programate ale furnizarii energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos: 1. Chisinau, sectorul Botanica: bd. Dacia 58 - în intervalul de timp…

- Ziua Mondiala a Alimentatiei a fost marcata, saptamana trecuta, la Centrul Scolar de Educatie Incluziva (CSEI)„Sf. Andrei" Gura Humorului, printr-o serie de activitati inscrise in cadrul Proiectului european „Mananca responsabil", coordonat la nivel national de Centrul ...