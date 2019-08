Primarul Mircia Gutau, presedintele organizatiei Valcea a Partidului Ecologist Roman (PER), a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca formatiunea sa va merge pe liste proprii la alegerile locale de anul viitor, dar ca inca nu s-a stabilit daca partidul va avea candidat propriu la Consiliul Judetean sau va sustine lista PSD. "Eu in acest mandat am avut si inca am o relatie impecabila cu PSD, de respect reciproc. In campanie va incepe o noua etapa. Mi-as dori ca in continuare sa fim in aceeasi formula, dar valcenii hotarasc. Cert este ca la locale, am mai spus deja, eu voi candida la municipiul…