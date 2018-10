Oficialul polonez a facut acest comentariu in contextul desfasurarii joi si vineri, in Slovacia, a unui nou summit al V4. ''Unul dintre aceste lipsuri, pe care liderii celor patru tari l-au evidentiat, este interferenta excesiva a institutiilor europene in politica interna a statelor membre. De asemenea, ei au mentionat situatia din Ungaria si cea din Polonia drept exemple ale acestei interferente a institutiilor europene'', a spus Szczerski.



Potrivit oficialului polonez, aceasta interferenta este de natura exterioara Tratatului UE si face sa existe o situatie in care institutiile…