Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Maramureșean din Sighetu Marmației vine cu o propunere inedita pentru copiii din oraș pe perioada vacanței de vara. In luna in care orașul se topește, muzeul invita copiii intr-un loc racoros, cu multa verdeața, intr-o curte cu aer de copilarie, ca la bunici. Curtea Casei muzeu Mihalyi de Apșa…

- Campania preventiv-educativa ,, Siguranta in vacanta” se afla in plina desfasurare. Sambata, 20 iulie a.c., in zona lacului Bodi Ferneziu, jandarmii din cadrul Postului Montan de Jandarmi Suior au desfasurat o activitate cu copiii aflati in tabara sportiva de vara, tabara organizata de catre Asociatia…

- Un gest initiat anul trecut alaturi de copiii din comunitatea baimareana, dar si de Doamnele liberale il voi pastra an de an. Ne-am bucurat impreuna cu copiii de la Scoala Gimnaziala “Octavian Goga” de o lectie de educatie civica in Parcul “Regina Maria”. In semn de pretuire pentru valorile culturii…

- Absolventii de clasa a VIII-a de etnie rroma se pot inscrie, pana vineri, 14 iunie, ora 16, la secretariatul Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Maramures, pentru a beneficia de locurile speciale destinate lor in unitatile de invatamant liceal din judet. „Copiii de etnie rroma sunt primii admisi in…

- In urma cu patru zile, in presa locala au aparut informatii despre un caz de intoxicatie cu Salmonella, la Gradinita Teddies dijn Baia Mare. La vremea respectiva, la Spitalul de Boli Infecțioase au ajuns atat copii, cat și angajati cu stari de rau, varsaturi, diaree și dureri abdominale, banuindu-se…

- Saptamana aceasta a debutat diferit atat pentru un ofiter din cadrul Biroului Rutier Baia Mare, cat si pentru copiii Gradinitei Nr. 27 din municipiu. Nu este vorba de o misiune atipica, ci de una dintre numeroasele intalniri pe care le au politistii cu cei mici, pentru a discuta siguranta lor. Intalnirea…

- Dupa ce Rareș Bogdan, candidat la Europarlamentare de pe listele PNL au fost acuzat ca folosește copiii in campania electorala, o noua fotografie a devenit virala pe rețelele de socializare. PR-iștii de la PRO Maramureș probabil inca nu au aflat ca folosirea copiilor in scopuri politice și de promovare…

- In cadrul Concursului Național Catehetic „Hristos, sufletul satului meu” organizat in Patriarhia Romana, Grupul de cateheza parohiala al parohiei Remecioara, Protopopiatul Chioar, a obținut Premiul I intre proiectele județului Maramureș. Cu acest prilej, tinerii parohiei alaturi de preotul coordonator…