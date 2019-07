Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Italiana ca, in cursul zilei de miercuri, 24 iulie, mai multe organizatii sindicale vor participa la o greva nationala care va afecta serviciile publice in domeniul transporturilor,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul local de Meteorologie a emis o prognoza de vreme nefavorabila pentru perioada 13 - 14 iulie 2019, respectiv ploi torentiale,

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani, care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena, ca Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza ca exista un risc ridicat de incendiu de vegetatie grad 4 din 5 in data de 12.07.2019, pe fondul vantului si al temperaturilor…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Grecia ca Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza ca exista un risc ridicat de incendiu de padure (grad 4 din 5) incepand cu data de 26 iunie 2019, pe fondul temperaturilor ridicate…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Italia ca miercuri și joi, mai multe regiuni ale țarii se confrunta cu un val de canicula, autoritațile italiene emițand cod roșu de disconfort termic.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe teritoriul Republicii Slovenia ca, in conformitate cu datele transmise de ministerul sloven al infrastructurii, incepand cu data de 1 iunie se restrictioneaza partial circulatia…

- MAE anunta ca autoritatile din Italia au emis coduri portocalii si galbene de furtuni in mai multe regiuni.„Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Italiana ca, in conformitate cu datele transmise de autoritațile…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Irlanda ca Serviciul de Meteorologie local a emis o prognoza de vant puternic. Potrivit unui comunicat MAE transmis AGERPRES, vantul va atinge viteze medii de…