Stiri pe aceeasi tema

- Grecia era lovita, vineri, de o greva in numeroase servicii publice pentru a protesta impotriva unei reforme cerute de creditorii tarii, reforma ce restrange dreptul la greva, relateaza AFP. Din cauza acestei miscari sociale, transportul la Atena era puternic perturbat, spitalele functionau cu servicii…

- "Pentru a evita intarzierile, recomandam cetatenilor romani consultarea in prealabil a informatiilor oferite de operatorii si companiile pentru liniile aeriene la care au planificate calatoriile", se arata intr-un comunicat de presa remis vineri MEDIAFAX.Cetatenii romani pot solicita asistenta…

- Grecia era lovita, vineri, de o greva in numeroase servicii publice pentru a protesta impotriva unei reforme cerute de creditorii tarii, reforma ce restrange dreptul la greva, relateaza AFP. Din cauza acestei miscari sociale, transportul la Atena era puternic perturbat, spitalele functionau…

- Peste 20.000 de persoane au participat la proteste, care au fost in mare parte pasnice. Politia a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa un grup de manifestanti care au incercat sa treaca de un baraj instalat in jurul cladirii Parlamentului.Demonstrantii au afisat pancarte cu mesajele…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Federatia Navala Panelena a anuntat declansarea unei greve de 24 de ore pentru ziua de vineri, 12 ianuarie 2018, si, ca urmare, vapoarele vor ramane ancorate in toate porturile din…

- Peste sase mii de curse au fost anulate sau amanate din cauza viscolului si a ninsorilor din ultimele zile. Iar, dupa ce zapada a inceput sa se topeasca, aeroportul a fost inundat. In plus, doua aeronave s-au lovit pe pista.

- Zeci de pasageri au fost evacuati de urgenta, vineri, dintr-o aeronava aflata pe aeroportul Pearson din Toronto, dupa ce aceasta a fost lovita de un alt avion care tocmai pleca de la poarta de imbarcare, relateaza Reuters. Imaginile arata cum ...

- O furtuna de iarna deosebit de intensa a cauzat inghetarea conductelor de petrol si a generat intreruperi ale fluxului de productie in rafinariile de pe coasta atlantica a Statelor Unite, joi,...

- Patru curse aeriene au fost perturbate in aceasta dimineața din cauza ceței dense. Cursa Chișinau - Istanbul și Istanbul - Chișinau au fost anulate, iar zborurile Chișinau - Moscova tur-retur inregistreaza intarzieri la decolare și aterizare.

- Mai multe curse aeriene au fost reținute și anulate astazi din cauza cetii dense, care s-a lasat in dimineața zilei asupra Aeroportului International Chisinau, transmite MOLDPRES. Serviciul informatii de la aeroport a precizat pentru agenție ca din cauza conditiilor meteo nefavorabile, cursa spre Istanbul…

- Grecia doreste sa solutioneze anul acesta disputa privind numele fostei republici iugoslave a Macedoniei, a transmis ministerul de Externe de la Atena, evolutie ce ar putea permite aderarea acestei tari la Uniunea Europeana, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Grecia doreste sa rezolve in acest an disputa in privinta numelui fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, miscare care ar putea debloca ambitia statului balcanic de a adera la Uniunea Europeana, noteaza Reuters. Atena a blocat incercarile Republicii Iugoslave de a adera la NATO si obiecteaza la aderarea…

- O eroare la sistemul informatic perturba zborurile programate marti pe aeroportul din orasul german Frankfurt si ar putea provoca anularea tuturor curselor, a anuntat operatorul aerian Fraport, relateaza site-ul agentiei Reuters, scrie mediafax.ro.

- O eroare la sistemul informatic perturba zborurile programate marti pe aeroportul din orasul german Frankfurt si ar putea provoca anularea tuturor curselor, a anuntat operatorul aerian Fraport, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un cutremur cu intensitatea de 4,6 grade a zguduit duminica dimineata Atena si zona centrala a Greciei, fara a produce victime sau pagube materiale, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Seismul s-a produs la 79 de kilometri vest de Atena la ora 06:02 (04:02 GMT), la o adancime de 5 kilometri,…

- Un seism de magnitudine mb 4.9 a fost inregistrat la 06.2 Ora Romaniei local time: 06.02 , la 10 kilometri adancime, in Grecia.Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean, cutremurul a avut epicentrul la coordonatele 38.27 N ; 22.97 E, la 73 km NV de Atena pop: 730,000 , 20 km SE de Livadeiaacute;…

- Un grup grec de gherila urbana a revendicat miercuri responsabilitatea unei explozii in fata unui tribunal din Atena pe 22 decembrie, acuzand sistemul judiciar ca actioneaza ca un mandatar pentru politicienii ce sprijina austeritatea in tara lovita de criza, informeaza joi Reuters. Nimeni nu a fost…

- Greva de patru ore a sindicatului pilotilor Ryanair din Germania va afecta vineri 16 zboruri ale companiei aeriene low-cost, transmit DPA si Reuters, citate de economica.net. Este pentru prima data in istoria Ryanair cand pilotii declanseaza miscari de protest, mai ...

- Marea Britanie a declarat marti ca Phenianul se afla in spatele atacului cibernetic 'WannaCry' care a afectat circa 300.000 de calculatoare din 150 de tari la inceputul acestui an, alaturandu-se Statelor Unite care au acuzat oficial luni Coreea de Nord pentru acest incident, relateaza Reuters.…

- Zapada si viscolul dau peste cap traficul in anumite regiuni din vestul Europei. Pentru Bulgaria si Grecia, Ministerul roman de Externe a emis avertizari de calatorie. Soferii au trebuit sa stea la cozi pe autostrazile din Austria. Peste 170 de curse aeriene au fost anulate pe unul dintre cele mai mari…

- Zapada si viscolul dau peste cap traficul in anumite regiuni din vestul Europei. Pentru Bulgaria si Grecia, Ministerul roman de Externe a emis avertizari de calatorie. Soferii au trebuit sa stea la cozi pe autostrazile din Austria.

- Aproape 170 de curse aeriene catre si dinspre aeroportul din Frankfurt au fost anulate, din cauza conditiilor de inghet, a anuntat purtatorul de cuvant al companiei Fraport. Destinatiile vizate...

- Rusia si Egiptul au semnat un acord de cooperare privind securitatea civila, primul pas spre reluarea curselor aeriene regulate rusesti catre Cairo, a anuntat vineri ministrul Transporturilor, Maxim Sokolov, transmite Reuters.Acordul ar trebui sa permita reluarea zborurilor spre Cairo in februarie…

- Greva generala a provocat deja intreruperi si intarzieri in traficul terestru, dar si in cel aerian si naval, aeronavele inregistrand anulari ale unor curse si provocand aglomeratie si intarzieri pe aeroportul din Atena. De asemenea, navele raman ancorate in porturi timp de 24 de ore, in semn…

- In cursul zilei de duminica, 10 decembrie, mai multe zboruri care aveau decolare/aterizare pe Aeroportul Internațional Timișoara au fost afectate de condițiile meteo nefavorabile produse in toata Europa, in special in Marea Britanie, Germania și Olanda. Mai multe aeroporturi au fost inchise, iar pasagerii…

- Atena luata cu asalt de catre sute de tineri care au protestat, aseara, pentru a marca cea de-a noua aniversare a uciderii unui adolescent de catre polițiști. Toate acestea se intampla cu o zi inainte de vizita presedintelui turc, Erdogan, in Grecia.

- Aeroportul din Frankfurt, unul dintre cele mai importante huburi aeriene de pe continent, a fost astazi aproape paralizat din cauza condițiilor meteo severe care au afectat traficul aerian. Un numar de 196 de zboruri au fost anulate in cursul zilei, mii de pasageri din toata Europa fiind afectați…

- Greva declanșata, marți seara, de salariații societații care asigura transportul public în municipiul Ploiești continua miercuri dimineața, angajații nerespectând nici obligația de a scoate pe traseu 30 la suta din flota, informeaza Agerpres. Directorul SC Transport Calatori Express…

- Greva declanșata, marți seara, de salariații societații care asigura transportul public in municipiul Ploiești continua miercuri dimineața, angajații nerespectand obligația de a scoate pe traseu 30% din flota. Directorul SC Transport Calatori Express (TCE) Ploiești, Nicolae Alexandri,…

- Transportul public este paralizat in Ploiești, dupa ce angajații societatii de transport in comun au intrat in greva spontana. Angajații societatii de transport in comun au refuzat sa mai asigure transportul in comun, pana cand Primaria Ploiești nu va vira in conturile TCE banii aferenți pierderilor…

- Salariatii societatii care asigura transportul public in municipiul Ploiesti au declansat marti dupa-amiaza o greva spontana, retragand din traseu cea mai mare parte a mijloacelor de transport, decizia fiind motivata de situatia financiara dificila a societatii. Directorul SC Transport Calatori…

- Serviciul antiterorist din Grecia a efectuat marți percheziții in mai multe apartamente din centrul Atenei și a reținut noua persoane pentru presupuse legaturi cu o grupare de extrema-stanga scoasa in afara legii in Turcia, a anunțat poliția elena, transmite Reuters. ''Pâna în…

- PAOK Salonic a scapat neinvinsa din deplasarea de la Atena, dupa un 2-2 cu Panionios. Matos a egalat pentru echipa antrenata de Razvan Lucescu in minutul 90+3, asta dupa ce atenienii au trecut in avantaj in minutul 86, prin Samed Yeșil.

- Autoritatile din Indonezia au anuntat luni instaurarea nivelului maxim de alerta pe insula turistica Bali, in conditiile in care eruptia vulcanului Agung este iminenta, iar locuitorii aflati pe o raza de 8-10 kilometri in jurul vulcanului vor fi evacuati, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) atenționeaza cetațenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca medicii și angajații din spitalele aparținand sistemului public grec au anunțat declanșarea unei greve de 4 ore pentru ziua de joi, 23 noiembrie 2017, la spitalele publice…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, medicii și angajații din spitalele aparținand sistemului public grec au anunțat declanșarea unei greve de 4 ore pentru ziua de joi, 23 noiembrie 2017 la spitalele…

- Grecia se asteapta sa inregistreze un surplus bugetar peste asteptari in 2018, acesta urmand sa fie al treilea an consecutiv de depasire a tintei de surplus bugetar, o evolutie care ar putea ajuta la relaxarea masurilor de austeritate impuse populatiei, a declarat luni, pentru Reuters, un oficial guvernamental.…

- Peste 10.000 de oameni au marcat, vineri seara, la Atena, printr-un mars, revolta studenteasca din 1973, care a ajutat la rasturnarea juntei ce conducea tara la acea vreme. Evenimentul s-a soldat cu incidente violente între politie si o parte dintre tinerii manifestanti. Grecii au…

- Peste 10.000 de oameni au marsaluit, vineri, la Atena, pentru a marca revolta studenteasca din 1973, care a ajutat la rasturnarea juntei ce conducea tara la acea vreme. Evenimentul s-a soldat cu incidente violente intre politie si o parte dintre tinerii manifestanti, relateaza Reuters.

- Peste zece mii de oameni au marcat, vineri seara, la Atena, printr-un mars, revolta studenteasca din 1973, care a ajutat la rasturnarea juntei ce conducea tara la acea vreme. Evenimentul s-a soldat cu incidente violente intre politie si o parte dintre tinerii manifestanti, potrivit news.ro.Grecii…

- Dupa o noapte in care a plouat torențial, astazi, mai multe localitați din Grecia au fost lovite de inundații catastrofale chiar in apropiere de capitala Atena. Cel puțin 10 oameni au murit, iar pagubele materiale sunt semnificative.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca pe rute maritime navale in Republica Elena ca marinarii din porturile Corfu si Igoumenitsa au anuntat o noua greva, de 24 ore, incepand cu ziua de vineri, 10 noiembrie 2017.Cetatenii romani…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetațenii romani care doresc sa traverseze frontierele Republicii Elene ca Federația Funcționarilor Publici din Direcțiile Vamale organizeaza joi o greva de 24 ore, iar activitatea vamala este asigurata de personal de urgența.

- Un protest declansat miercuri de catre activistii pro-independenta din Catalonia, fata de retinerea fostilor membri ai executivului regional, a generat inchiderea mai multor drumuri din Barcelona si perturbarea serviciilor de transport din regiune, relateaza site-ul agentiei Reuters. In…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla sau vor sa calatoreasca in Grecia ca angajatii companiei de cai ferate “TRENOSE” au anuntat intreruperea activitatii pentru zilele de 1 si 2 noiembrie.Potrivit unui comunicat MAE remis ȘTIRIPESURSE.RO, compania de…

- Politia elena a anuntat, sambata, arestarea unei persoane, in cazul atacului cu scrisoare-capcana din luna mai de la Atena in care a fost ranit fostul premier Lucas Papademos, informeaza Reuters, citata de news.ro. "Politia a arestat un barbat de 29 de ani, in legatura cu pachetele suspecte. El a fost…

- Politia elena a anuntat, sambata, arestarea unei persoane, in cazul atacului cu scrisoare-capcana din luna mai de la Atena in care a fost ranit fostul premier Lucas Papademos, informeaza Reuters, conform news.ro."Politia a arestat un barbat de 29 de ani, in legatura cu pachetele suspecte.…

- Un numar de 319 de pasageri au asteptat, marti, peste patru ore, pe Aeroportul din Craiova, dupa ce aeronavele Wizz Air in care trebuiau sa se imbarce, cu destinatiile Roma si Bologna, nu au putut...

- Aceasta, in amintirea dimineții zilei de 28 octombrie 1940, cand ambasadorul italian la Atena, Emmanuelle Grazzi, i-a inmanat premierului grec Ioannis Metaxas un mesaj ultimativ din partea lui Mussolini. In acest mesaj, Il Duce pretindea libera trecere a trupelor italiene prin Grecia catre „puncte strategice”…

- De la Cluj si Bucuresti se va putea zbura direct spre catre Atena din data de 25 martie 2018. Anuntul a fost facut de reprezentantii companiei Wizz Air. Pretul unui bilet porneste de la 39 de lei.