In acest sezon estival, CFR Calatori opereaza trenurile la capacitatea maxima de transport, tehnic disponibila. Zilnic, sunt puse in circulație peste 1050 de trenuri care asigura serviciul...

- Granada, unul dintre cele mai vizitate orașe spaniole, a intrat în rețeaua trenurilor de mare viteza dupa ce marți a fost inaugurata o linie de 122 km catre acest oraș. Spania este țara europeana cu cea mai mare rețea de trenuri de mare viteza, peste 3.000 km.În prezența premierului…

- Acum un mileniu negustorii transportau felurite marfuri în caravanele lor ce mergeau din Orient spre Europa și înapoi. În prezent, unul dintre drumurile moderne ale Matasii este un ”drum de fier” strabatut de câteva mii de trenuri de marfa pe an, cele mai lungi având…

- Tottenham - Liverpool, marea finala a Ligii Campionilor, se disputa in aceasta seara, de la ora 22:00, la Madrid. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Telekom Sport, Look Sport și TV Digi Sport. A doua finala 100% englezeasca a creat un val enorm de interes din partea fanilor britanici. Azi,…

- Au debutat Zilele Municipiului Targu Jiu, astazi fiind programate o serie de evenimente publice la care au participat autoritatile locale si judetene. Astfel, pe Aleea Personalitatilor din centrul orasului Targu Jiu au fost dezvelite doua noi stele. Una ii este dedicata filosofului gorjean George Uscatescu,…

- In perioada 6-12 aprilie 2019, profesorii Lucian Arhire, Horatiu Dorin Neacsu si Marian Rebei de la Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza" Suceava au participat la o mobilitate Erasmus+ in orasul Alcala de Henares, comunitatea Madrid, Spania. Mobilitatea face parte din proiectul ...

- Curtea Suprema a Spaniei a apreciat ca fostul lider catalan Carles Puigdemont, care face obiectul unui mandat de arestare în Spania, are dreptul de a se prezenta la alegerile europene, contrazicând comisia electorala, relateaza duminica AFP citat de Agerpres.Carles Puigdemont, refugiat…

- ​Operatorul național francez SNCF vrea sa lanseze pe piața spaniola trenuri de mare viteza la care biletele sa fie mult mai ieftine decât la cele ale companiei naționale din Spania, RENFE. Francezii vor sa profite de deschiderea pieței spaniole în 2020 și spun ca trenurile AVE sunt mai ales…