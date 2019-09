Grevă a angajaţilor de la Amazon pentru a cere companiei să ia măsuri împotriva schimbărilor climatice Un grup de angajati ai gigantului comercial online Amazon, care cer companiei sa adopte masuri semnificative pentru franarea schimbarilor climatice, au informat luni ca planuiesc o greva motivata de aceasta cerere in data de 20 de septembrie, relateaza EFE. "Trebuie sa ne asumam responsabilitatea pentru impactul pe care afacerea noastra il are asupra planetei", se arata intr-un comunicat al grupului. Intr-un clip postat pe retelele de socializare se poate vedea cum angajati ai Amazon confirma ca nu se vor prezenta la lucru pe 20 septembrie, cu explicatii de tipul "ceea ce face Amazon nu este bine".… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

