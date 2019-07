Grecia sub cod ROȘU. Bobonete: ”Am fost la un pas să o mierlim” ”Ce sa va mai spui? Nenorocire, asa ceva am mai vazut cu ochii mei, la Facaieni prin 2000 si putin, cand impreuna cu finul meu, am fost luati pe sus de prima Tornada facuta publica de pe la noi. Aici in Grecia am fost la un pas sa o mierlim, pentru ca tot insistam sa stam pe terasuca aia si sa vedem ce se aude ca un suierat asa... In ultima secunda ne-am ridicat si ne-am adapostit. Horror a fos, vant cu peste 120km/h, ploaie extrema, copacii cazuti, acoperisuri smulse, garduri cazute, masini luate pe sus, plaja nici nu zici ca a fost... Acum suntem bine, sa speram ca nu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

