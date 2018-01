Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin o persoana a murit, iar alte zeci au fost ranite dupa ce un autocar care transporta turisti chinezi a intrat in coliziune cu un autoturism, in Islanda, informeaza site-ul agentiei Reuters, scrie mediafax.ro.

- O persoana a murit in urma unui infarct si cel putin 56 de oameni au suferit rani usoare dupa un cutremur cu magnitudinea de 4,2 grade care s-a produs la o distanta de 50 de kilometri fata de Teheran, capitala Iranului, miercuri, informeaza Reuters. Cele mai multe de persoanele ranite…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina marti dupa-amiaza la un accident rutier petrecut in apropierea localitatii Viisoara, unde doua masini s-au ciocnit, iar la fata locului au fost trimise o autospeciala, elicopterul…

- O persoana a murit si opt au fost ranite, marti, in urma impactului dintre trei masini, pe DN 56 A, in zona localitatii Hinova, din judetul Mehedinti. Traficul in zona este blocat pentru preluarea victimelor si pentru cercetarea la fata locului, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit…

- Cel puțin trei autoturisme au intrat in coliziune din cauza șoferului unui autoturism BMW, care a pierdut controlul asupra direcției de deplasare intr-o curba, dupa care a patruns pe contrasens. Unul dintre autoturisme a fost proiectat in gardul unei case, in timp ce alte doua au fost serios…

- Traficul rutier pe autostrada Bucuresti-Pitesti este ingreunat, la ora transmiterii stirii, din cauza unui accident care a avut loc in zona localitatii Ciorogarla. O persoana a fost ranita.

- Un barbat si a pierdut viata, iar alte patru persoane, dintre care trei copii, au fost ranite intr un accident care a avut loc vineri, pe DN 68 A, in zona localitatii Cosevita, la granita judetelor Hunedoara si Timis, a informat ISU Hunedoara conform Agerpres.ro. In accident au fost implicate doua autoturisme…

- UPDATE ora 8.50: Doua dintre persoanele ranite au murit, una a fpst preluata de o ambzlanta si transportata la Spitalul Judetean de Urgenta Craiova, iar cea de-a patra se afla la locul tragediei. Patru persoane au fost ranite in urma ...

- Un barbat a murit si alte trei persoane, intre care doi copii, au fost ranite, dupa ce doua autoutilitare s-au ciocnit pe Drumul National 7, in statiunea Calimanesti, judetul Valcea. Traficul rutier este blocat.

- Un cutremur cu magnitudinea preliminara de 6,5 grade a avut loc vineri seara in largul coastelor Indoneziei, anunta Institutul american de geofizica (USGS). Cel putin o persoana a murit, iar alte cinci au fost ranite.

- Trei persoane au ramas incarcerate, vineri dimineata, dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de un tren in Gara Rosiesti din judetul Vaslui, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit reprezentantilor ISU Vaslui, o masina a fost lovita in Gara Rosiesti de un tren.Accidentul s-a produs la o ...

- UPDATE ora 11:30 – Un barbat a facut stop-cardiac dupa ce a fost scos din mașina și a murit in ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de echipajul de la Ambulanța Vaslui. Al doilea barbat este adus de un elicopter SMURD la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, ne-a declarat medicul Daniel Ungureanu…

- Un accident rutier s-a produs vineri dimineața in jurul orei 10.00, pe A1, sensul de mers Sebeș-Deva. Trei autoturisme au fost implicate, iar traficul este blocat. SMURD Sebeș și o ambulanța SAJ intervin, vineri dimineața, la un accident rutier pe A1, la km 315, pe sensul de mers Sebeș-Deva, zona Pianu.…

- Doua persoane au murit și alte trei au fost ranite, dupa ce au fost injunghiate in orașul olandez Maastricht. Un barbat a fost reținut, insa motivul pentru care a atacat oamenii este necunoscut, relateaza The Independent. Doua persoane – un barbat și o femeie – au murit, in doua incidente care au avut…

- O persoana a murit, iar alte trei au fost ranite, duminica, in urma unui accident rutier produs pe DN 2, in judetul Suceava, traficul rutier fiind locat la aceasta ora, scrie news.ro.Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accidentul a avut loc in zona localitatii Vadu Moldovei, unde…

- Un barbat a murit, iar alte patru au fost ranite, intre care trei minori, dupa ce masina in care se aflau s-a izbit, in noaptea de vineri spre sambata, de gardul de beton al unei case, pe DJ 126, in comuna harghiteana Joseni, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O persoana si a pierdut viata intr un accident rutier petrecut miercuri seara pe DN 13E, in zona localitatii Campu Frumos, in apropiere de municipiul Sfantu Gheorghe, iar alte patru au fost ranite, precizeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie IJP Covasna, Nicoleta Tolvaj Marin…

- Tanarul de 23 de ani care a fost retinut de politistii Serviciului Rutier Arges, fiind suspectat ca ar fi provocat un accident rutier in care o persoana a murit si trei au fost ranite, a fost arestat, vineri, pentru 30 de zile. Tanarul nu detine permis de conducere si a fugit de la locul accidentului,…

- O persoana a murit si alte 32 au fost ranite dupa ce un incendiu a izbucnit intr-o cladire de apartamente din orasul spaniol Granada, au anuntat, sambata, autoritatile locale, informeaza The Associated Press, citat de Mediafax.

- O persoana a murit, iar alte trei au fost ranite intr-un accident rutier produs vineri seara pe Drumul National 72, in judetul Prahova, unde doua autoturisme s-au ciocnit, in urma impactului extrem de violent unul dintre vehicule rupandu-se in doua.

- Un accident grav s-a produs, vineri dimineata, in jurul orei 9.30 pe E 85 cu un kilometru inainte de intrarea in localitatea Garoafa. Au fost implicate doua autoturisme. Din pacate, un barbat de 76 ani din București a decedat, iar o alta persoana a fost ranita, potrivit ziaruldevrancea.ro.…

- Șoferul autovehiculului, un barbat in varsta de 65 de ani, a decedat in urma impactului. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Mures, Cristian Virag, a declarat ca un autoturism a fost lovit in plin de un tren de calatori la o trecere de cale ferata din zona localitatii…

- O persoana a murit, duminica seara, dupa ce masina in care se afla a fost lovita de un tren in zona Parcului Industrial Vidrasau din judetul Mures. La aceasta ora, traficul feroviar este blocat, fiind asteptata o alta locomotiva pentru a prelua garnitura.

- Traficul rutier a fost blocat, pe o banda, mai bine de doua ore, miercuri dimineata, pe soseaua de centura a municipiului Alba Iulia, in urma unui accident rutier in care au fost implicate patru autocamioane, dintre care unul care transporta vaci. Sase animale au murit in accident.

- Circulatia rutiera pe Autostrada A2, la kilometrul 23+500 de metri, a fost restrictionata pe banda de urgenta si pe jumatate din prima banda a sensului de mers Constanta - Bucuresti, din cauza unui accident rutier, potrivit Centrului Infotrafic. Un autoturism a intrat intr-o autoutilitara…

- Accident in Coltirea in urma cu putin TIMP. Doua MASINI IMPLICATE. Patru PERSOANE RANITE. O PERSOANA incarcerata.Trafic BLOCAT Politistii au fost sesizati ca in Coltirea la iesirea spre Ardusat, a avut loc un accident de circulatie. Din informatiile primite doua autoturisme au fost implicate in eveniment,…

- În aceasta dimineața, în apropiere de localitatea Tariverde din județul Constanța, a avut loc un accident rutier grav. O mașina și un microbuz s-au ciocnit extrem de violent, bucați din acestea fiind împlaștiate pe câmp. În urma impactului, o persoana a murit și alte…

- Scene infioratoare in urma unui accident in Tariverde din judetul Constanta. O persoana a murit, iar alte cinci au fost ranite, luni dimineața, dupa ce un microbuz s-a ciocnit cu o mașina pe DN22. Potrivit Serviciului de Ambulanta Constanta, un microbuz s-a ciocnit cu un autoturism pe DN22, in localitatea…

- Un grav accident rutier s-a petrecut luni dimineata, in jurul orei 7.00 pe DN2 B, la ieșire din Galbinasi. Um autoturism a derapat si a intrat in coliziune cu o autocisterna goala inmatriculata in Polonia. In.urma pactului au rezultat 3 raniti, toti din autoturism. Traficul este blocat momentan. Vom…

- O persoana a decedat si alte trei au fost grav ranite in urma unui accident rutier petrecut duminica seara pe DN 2C Buzau-Slobozia, pe raza localitatii Caldarusanca, a informat Inspectoratul de Politie...

- Un tânar român de 29 de ani a murit pe loc, iar alte cinci persoane, cu vârste cuprinse între 25 și 63 de ani, au ajuns in stare grava la spital, dupa un grav accident de circulație produs duminica, pe autostrada A11 Florența-Pisa,

- Un roman de 29 de ani, rezident in localitatea Florenta, Italia a murit astazi intr un grav accident rutier ce a avut loc intre localitatea Sesto Fiorentino si Florenta Nord, in apropierea aeroportului din Peretola.Din primele informatii citate de ziarul Il Tirreno, tanarul care conducea o camioneta…

- O femeie a murit si alte cinci persoane au fost ranite, dintre care doua grav, in urma unui accident rutier produs in noaptea de marti spre miercuri pe soseaua Borsului,intre localitatea Santion si municipiul Oradea, in care au fost implicate un autotren inmatriculat in Polonia si un microbuz, potrivit…

- Un barbat a ucis o persoana si a ranit alte sapte, dupa ce le-a atacat cu un cutit, vineri, intr-un mall din localitatea Stalowa Wola, Polonia, transmite The Associated Press. Atacul a avut loc vineri dupa-amiaza, cu un instrument ascutit, intr-un mall, in localitatea Stalowa Wola, a declarat pentru…

- Atac armat la o școala din Istanbul. Un barbat a folosit o pușca de vanatoare in incinta unui liceu tehnic. Doi persoane au fost ranite, iar o alta a decedat.Atacatorul a incercat ulterior sa se sinucida, dar a fost arestat de polițiști.Revenim cu mai multe detalii

- Cele doua victime se aflau intr-un autoturism Dacia, care a intrat sub o combina agricola. Potrivit Agerpres, una dintre victime, cea de pe scaunul din dreapta, a ramas incarcerata, fiind scoasa dupa intervenția unui echipaj de descarcerare al ISU. Aceasta a murit la fața locului. …

- ACCIDENT CUMPLIT in urma cu puțin timp: O persoana a murit, iar alta a fost ranita grav.Un autoturism Dacia a intrat sub o combina agricola. FOTO O persoana a murit, iar o alta a fost grav ranita in urma unui accident rutier produs, joi dimineața, pe raza localitații Dumbrava din comuna Timișești din…

- Mai multe zone din regiunea viticola a Californiei sunt afectate de incendii care se extind cu repeziciune, cel putin o persoana pierzandu-si viata, iar alte doua fiind grav ranite, anunta BBC, care precizeaza si ca au fost anuntate evacuari masive.

- Traficul rutier este oprit pe DN2, intre localitațile Urziceni și Coșereni, din cauza unui accident rutier grav in urma caruia o persoana a decedat și alte 14 sunt ranite, anunța Centrul InfoTrafic. Un accident rutier grav a avut loc, in aceasta dupa-amiaza, pe DN2, in județul Ialomița, intre localitațile…

- Un accident de circulatie in care sunt implicate patru autoturisme s-a produs, duminica, in judetul Ialoomita, autoritatile activand Planul Rosu de interventie. Din primele informatii, in masini erau 15 persoane, sapte fiind incarcerate.

- UPDATE: Coordonatorul Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anunțat in urma cu puțin timp ca in accidentul produs pe DN 2 o persoana a murit si alte 14 au fost ranite. Un grav accident rutier a avut ...

- O persoana a decedat si doua sunt in stare de inconstienta, incarcerate in automobile, in urma unui accident rutier produs sambata pe DN65, la Padurea Saru, intre doua autoturisme, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Olt, Alin Basasteanu citat de Agerpres.ro.…

- Accident rutier grav in capitala Ucrainei, Kiev. Un om a murit, iar opt au fost raniti dupa ce un microbuz de pasageri s-a ciocnit frontal cu un autocar al garzii nationale.Persoana decedata este un soldat care se afla in autobuz.

- O persoana a decedat și alte patru au fost ranite, într-un accident rutier care a avut loc în cursul nopții de luni spre marți, lânga localitatea Cornațel, pe drumul județean care leaga orașul Sibiu de Agnita.