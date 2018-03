Google lanseaza un proiect educational despre alfabetizarea digitala si comportamentele din mediul online

Stiri pe aceeasi tema

- Google și organizația britanica Institute for Strategic Dialogue (ISD) anunța lansarea în România a proiectului pilot Young Digital Leaders, care își propune sa educe tinerii ca cetațeni în mediul digital, care știu sa recunoasca fenomenele negative și extreme în mediul…

- Google a demarat un proiect pilot in Romania prin care vrea sa invețe elevii cum sa depisteze manipularea și cum sa raspunda trollilor online, potrivit unui comunicat al companiei. Acesta se desfașoara impreuna cu organizația britanica Institute for Strategic Dialogue (ISD), iar primele cursuri vor…

- BMan, magazin online de moda masculina care ofera produse vestimentare, a inregistrat in 2017 o cifra de afaceri de un milion de euro, cu 110% mai mult fata de anul anterior.Cresterea business-ului BMan s-a datorat investitiilor in noile categorii de produse, in dezvoltarea serviciului de…

- Dupa ce sustinatorii Laurei Codruta Kovesi au declansat o campanie in mediul online, a venit randul contestatarilor sefei DNA sa iasa la rampa. Au lansat contraatacul si au formulat o petitie online pentru demiterea lui Kovesi.Citeste si: INGRIJORATOR – Romania, locul doi IN LUME la emigratie:…

- „Dupa masuri absolut catastrofale adoptate in domeniul economic și fiscal, dupa haosul produs de modificarile salariale și de transferal contribțiilor de la angajator la angajat, dupa introducerea de noi taxe și obligații fiscale atat pentru angajat cat și pentru angajator, iata ca nici educația…

- Mediul de afaceri din România ar avea nevoie de cel putin 200.000 de oameni, dar munca la stat este mai atractiva pentru români, este de parere presedintele Federatiei Patronatului din Turismul Românesc, Mohammad Murad.

- Monitorul de Cluj și site - ul monitorulcj.ro își consolideaza poziția de lider în presa locala tiparita și online, potrivit clasamentului trafic.ro care monitorizeaza audiența site-urilor din România. monitorulcj.ro se afla pe poziția 78 în clasamentul general al publicațiilor…

- Doi antreprenori romani, Dragos Catalinoiu Gociman si Gabriel Iliescu, lanseaza cu ocazia Targului de Turism al Romaniei, care va avea loc in perioada 22-25 februarie 2018 la Romexpo Bucuresti, prima platforma de prezentare, rezervare si vanzare a unei destinatii turistice din Romania, ViziteazaDelta.ro,…

- 85% din relaționarea cu clientul va fi efectuata fara a interacționa cu niciun om pâna în 2020, prevede un studiu condus de Gartner. Giganții din eCommerce precum Amazon, Walmart și eBay au abordat acesta tehnologie subtil, îmbunatațind eficacitatea echipelor ce utilizeaza inteligența…

- ING Romania lanseaza noua platforma digitala, ING Business, dedicata clientilor Mid Corporate Banking, respectiv companii cu cifra de afaceri intre 2 milioane si 500 de milioane de lei. Lansata incepand cu luna aprilie, platforma va oferi o experienta de tip omnichannel si va fi disponibila…

- Din 600.000 de firme inregistrate in Romania, doar 45.000 au cont pe reteaua de socializare Facebook, arata un studiu al Facebrands - principala platforma de analiza a cifrelor Facebook in Romania. „Explicatia multora dintre patronii care continua sa ignore cea mai mare retea sociala din Romania este…

- Mulți sunt cei care cunosc cine a inventat telefonul sau primul aparat de zbor, insa nu la fel de mulți sunt cei care cunosc cine sunt mințile care au ajutat la dezvoltarea lor. Cu toate acestea, e bine cunoscut faptul ca meritele celor care le-au imbunatațit și care ne fac viața mai ușoara sunt la…

- Fenomenul automatizarii vanzarilor online și creșterea volumului investițiilor in media digitala au dus la creșterea importanței datelor despre consumatorii de media digitala și reluarea discuțiilor legate de modul de utilizare al acestora. Tehnologia preia treptat locul cercetarii clasice in domeniul…

- Pe 8 martie, la Palatul Parlamentului, are loc Gala “Din apreciere pentru tine”, evenimentul de lansare al Federației Patronatelor Femeilor Antreprenor, entitatea asociativa feminina care reunește mai multe patronate și asociații care au femeia in centrul acțiunilor și preocuparilor lor.

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca il va chema de urgenta in tara pe ministrul justiției, Tudorel Toader, aflat in vizita de lucru in Japonia, in contextul ultimelor informatii privind situatia de la DNA. “Voi avea o disuctie imediat ce voi ajunge la Guvern si il chem pe ministrul justitiei…

- Numarul celor care fac cumparaturi pe internet este in continua crestere, iar piata de cadouri online a crescut cu 84% in 2017, fata de anul 2015, arata un studiu bazat pe datele furnizate de Google si realizat de agentia TargetWeb, remis, luni, AGERPRES. Aceasta crestere este in trend cu evolutia comertului…

- Grupul We Singing Colors lanseaza miercuri cel de-al doilea album, „Lone Learner”, printr-un concert care va avea loc in clubul Expirat din Bucuresti, incepand cu ora 21.00, scrie NEWS.RO.Citeste si: Sebastian Ghita RECUNOASTE: De ce a LIPSIT din sufrageria lui Oprea, in noaptea alegerilor…

- Diana Dumitrescu și Cezar Ouatu si-a mutat „disputa” pe retelele de socializare, dupa ce au avut un schimb de replici acide la Eurovision. Cei doi pare ca se tachineaza prin comentarii, spre deliciul admiratorilor.

- Ambasada Statelor Unite in Romania impreuna cu American Councils for International Education va invita sa va alaturați proiectului 4/4PentruPrieteni. Inspirati de gandurile remarcabilului activist american Dr. Martin Luther King, Jr.: „Intrebarea cea mai stringenta și importanta a vieții este: ce ...

- Astazi (6 februarie 2018) întreg internetul sarbatorește Ziua Siguranței pe Internet, ocazie cu care se recomanda ca orice persoana sau entitate care se intersecteaza cu mediul online sa se concentreze asupra securitații și siguranței în mediul online. Pentru cei care dețin un cont Google…

- Internetul a revoluționat felul in care noi facem cumparaturile. Datorita numeroaselor avantaje și beneficii pe care acesta ni-l ofera, numarul celor care plaseaza comenzi online a crescut vertiginos, lucru vizibil și in Romania in ultimii ani. Deoarece ne-am dorit sa aflam care sunt principalele avantaje…

- Monitorul de Cluj și site - ul monitorulcj.ro își consolideaza poziția de lider în presa locala tiparita și online, potrivit clasamentului trafic.ro care monitorizeaza audiența site-urilor din România. monitorulcj.ro a urcat pe poziția 55 în clasamentul general al publicațiilor…

- Unul din cinci tineri romani cu varsta sub 18 ani spune ca hartuieste online alte persoane pentru ca se teme sa nu devina la randul sau tinta unui atac, in timp ce o treime dintre acestia recunosc ca au fost, la randul lor, agresori in mediul online, reiese dintr-un studiu intocmit si publicat, luni,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca, dupa transferul contributiilor de la angajator la angajat, doar 48% din contractele din mediul privat au fost modificate in Revisal. Intr-o interventie pentru Antena 3, Olguta Vasilescu a mai precizat ca legea pensiilor este o prioritate…

- In 2018, an in care Romania sarbatoreste Cenetenarul Marii Uniri, la Iasi se lanseaza Centenarul Filmului Romanesc, un proiect care reuneste 100 de ani de istorie, 100 de filme, 100 de orase.

- In primele doua zile de guvernare, premierul Viorica Dancila a demis sau numit zece secretari de stat, a trecut o casa din administrarea ANAF in cea a Serviciului de Telecomunicații Speciale și i-a dat afara pe majoritatea consilierilor lui Mihai Tudose. Andreea Pastarnac La Ministerul Afacerilor Externe,…

- Unii vin din timpul nopții ca sa fie primii atunci cand iși incep programul funcționarii Direcției de Permise și Inmatriculari din București, un serviciu public comunitar platit din banii noștri ca sa ne rezolve problemele și nu ca sa ne creeze unele și mai mari. Daca in cazul celor care iși schimba…

- Ce este Loteria Vizelor. Programul Loteria Vizelor ofera in fiecare an șansa pentru 55.000 de oameni sa obțina permis de ședere in SUA și sa beneficieze de toate drepturile unui cetațean american, mai puțin dreptul de a vota. Programul Loteria Vizelor funcționeaza din anul 1995. In fiecare an, 55.000…

- Romania a beneficiat de fonduri europene de la bugetul UE de 45,7 miliarde de euro, reprezentand in medie anual 2,8% din PIB, in perioada 2007-2017, iar daca se scade contributia Romaniei la bugetul UE, intrarile nete de fonduri europene au fost de 30,4 miliarde de euro, respectiv 1,8% din PIB in medie…

- Viorel Stefan, fost presedinte al Asociatiei Armatorilor si Operatorilor Portuari Fluviali din Romania, revine in Guvern ca vicepremier. In 2017, a fost ministrul finantelor in Guvernul Grindeanu. Viorel Stefan s-a nascut pe 26 iulie 1954, in localitatea Mitoc, judetul Botosani. Este casatorit si are…

- Lipsa unei baze de date comune care sa reuneasca toate documentele importante din viața unui om ar putea fi rezolvata prin digitalizare. Oficiali de la Ministerul Comunicațiilor, Internelor și Dezvoltarii, planuiesc, cu ajutorul Seriviciului de Telecomunicații Speciale, sa creeze un sistem care sa permita…

- Comerțul online din România este estimat în anul 2018 la peste 3 miliarde de euro, cu 30% mai mult decât anul precedent, afirma eCommerce Foundation. O piața care trece zilnic prin schimbari care au la baza comportamentul consumatorului, dar și automatizari care permit o mai mare…

- Pentru al patrulea an consecutiv, filmele din cadrul MyFrenchFilmFestival sunt disponibile exclusiv online in Orange TV Go, intre 19 ianuarie si 19 februarie. Ajuns la editia cu numarul opt, MyFrenchFilmFestival este primul festival online de film francez accesibil publicului din Romania in mod gratuit.…

- George, platforma digitala a Erste Group aliniata la noile reglementari PSD2,a fost lansata luni in Slovacia, urmeaza Cehia si Romania. Surse din interiorul Grupului bancar care opereaza cea mai mare banca locala au precizat pentru HotNews.ro ca intrarea lui George in Romania este preconizata pentru…

- SEO este, de multi ani, unul dintre cele mai importante canale de marketing online, numarul de cautari pe Google de pe telefonul mobil fiind aproape dublu fata de acum 2 ani. Mai mult decat atat, la nivel mondial, 40% din totalul traficului pe care il genereaza un website provine din cautarile naturale…

- ANAF anunta ca 210.000 de contribuabili persoane fizice au obligatia de a depune, pana la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600 in vederea determinarii contributiei de asigurari sociale (CAS) si a contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS). Prin comparatie, in 2017, numai in cazul Formularului…

- Consiliul Concurentei anunta, intr-un comunicat transmis vineri, ca a declansat o investigatie privind „un posibil abuz de pozitie dominanta de catre Dante International SA pe piata serviciilor de intermediere prin platformele online din Romania", informeaza Mediafax.Dante International ...

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, a generat stupoare in mediul economic si rasete pe retelele de socializare sustinand ca Guvernul Romaniei poarta negocieri avansate privind relocarea bursei de la Londra la... Bucuresti si, mai mult, ar avea sanse mari sa reuseasca. Declaratia…

- Guvernul Romaniei poarta discutii pentru o posibila relocare a bursei de la Londra la Bucuresti in contextul Brexit-ului, anunta ministrul pentru Mediul de Afaceri Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer.

- Romania reprezinta un exemplu in regiune in ceea ce priveste cooperarea cu companiile americane pentru dezvoltarea capacitatilor strategice, incluzand sectorul de aparare, cyber security, energie si IT, a declarat Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, dupa intalnirea…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a lansat Inițiativa Civica „Romania 3.0”, despre care susține ca scopul nu este unul politic, ci lupta impotriva statului paralel și redarea demnitații naționale. „Nu este o iniațiativa despre dreapta sau despre stanga, nu este o inițiativa politica. Este o inițiativa…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, l-a acuzat pe ambasadorul Canadei la București ca se implica in politica interna a Romaniei și ca dezinformeaza. Asta dupa ce Kevin Hamilton a declarat ca țara sa, asemenea altor parteneri ai Romaniei, este la fel de ingrijorata precum protestatarii de…

- Universitatea Dunarea de Jos din Galați a gazduit marți lansarea, în premiera naționala, a SmartRoadSense, o aplicație pentru telefoanele mobile care masoara starea tehnica a drumurilor.

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a susținut, la o „masa rotunda”, la Targu Mures, alaturi de mai multi jurnalisti, ca modificarea legilor justitiei slabeste independenta sistemului judiciar si lupta anticoruptie, chestiuni de care ar putea profita Rusia. Un reporter i-a reamintit lui Hans Klemm…

- Videoclipul melodiei „Despacito”, in varianta originala, interpretata de Luis Fonsi si Daddy Yankee, si cel al unui cover-parodie, realizat de Noaptea Tarziu, sunt cele mai populare videoclipuri de pe YouTube din Romania in anul 2017, potrivit unui clasament prezentat de Google.Citeste si: Șefa…

- Joi, Angela Merkel, Martin Schulz si Horst Seehofer ( liderul CSU) au avut o intrevedere cu presedintele german Frank-Walter Steinmeier. Potrivit cotidianului Bild, in cadrul acestei intalniri s-a discutat mai multe optiuni de formare a unei noi coalitii guvernamentale, de la formarea…