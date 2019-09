Golubciuc despre propunerea de a produce must pentru elevi: Fabricile nu sunt dotate cu utilaj respectiv

Stiri pe aceeasi tema

- Cuantumul minim al burselor pentru elevi va fi decis de primarii. Un proiect de hotarare propus in ședința Guvernului de luni prevede acest lucru, in condițiile in care, in iunie, Ministerul Educației propunea ca acestea sa fie de cel puțin 100 de lei pentru anul școlar 2019-2020. Propunerea ministerului…

- AER IRESPIRABIL la CAREI! Garda de Mediu a venit și a amendat firma careiana ce produce biogaz dar nu a inlaturat cauza ce produce aceasta duhoare insuportabila. Este o bataie de joc la adresa careienilor iar administrația Kovacs-Keizer-Beko se face ca nu simte nimic și așteapta ca alții sa intervina…

- Președintele Comisiei parlamentare de mediu și dezvoltare regionala, Violeta Ivanov, a solicitat, astazi, ministrului Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului, Georgeta Mincu, sa-și dea demisia.

- Sute de elevi din China, cu varste pornind de la 16 ani, au fost pregatiti sa produca dispozitivele dotate cu asistentul digital Alexa ale Amazon, in incercarea controversata si deseori ilegala de a respecta tintele de productie, potrivit unor documente obtinute de publicatia The Guardian.

- Devizul general prevazut in septembrie 2017, la semnarea contractului de finantare europeana, era de aproximativ 330 de milioane de lei, respectiv 73 de milioane de euro. Propunerea executivului CJ Iasi, institutie lider de proiect, este de 103 milioane de euro, respectiv 486,8 milioane de lei. „Majorarea…

- Deputatul Nicolae Ciubuc a cerut audierea ministrului Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului, Georgeta Mincu.Democratul s-a aratat indignat ca de la investirea noului guvern, niciun reprezentant al executivului nu a mers in teritoriu, pentru a evalua pagubele provocate de ploile

- Populația școlara în anul școlar/universitar 2018-2019 a fost de 3.54 milioane persoane, în scadere cu peste 31.000 de elevi fața de anul școlar/universitar precedent, arata datele transmise marți de Institutul Național de Statistica. Aproape jumatate din populația școlara era înscrisa…

- Angajatorii pot beneficia de un stimulent financiar lunar pentru fiecare elev și student angajat pe perioada vacanței. Stimulentul se poate acorda pentru o perioada de maximum 60 de zile lucratoare pe an pentru fiecare elev și student pentru care s-a incheiat un contract