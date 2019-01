Globurile de Aur deschid sezonul 2019 al premiilor de la Hollywood

Stiri pe aceeasi tema

- Drama muzicala ''A Star Is Born" si pelicula regizorului mexican Alfonso Cuaron "Roma" sunt cotate cu cele mai mari sanse la editia din 2019 a Globurilor de Aur, care inaugureaza sezonul premiilor de la Hollywood si anticipeaza mult ravnitele premii Oscar, asteptate la sfarsitul lunii februarie,…

- Drama muzicala ''A Star Is Born" se afla in competitie stransa cu filmul biografic ''Vice", comedia istorica "The Favourite" si drama itineranta "Green Book" la cea de-a 76-a editie a Globurilor de Aur, noteaza vineri AFP. Chiar daca pelicula ''Vice'', un film biografic…

- Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA) anunta joi nominalizarile la cea de-a 76-a editie a Globurilor de Aur ce recompenseaza cele mai bune productii de cinema si televiziune ale anului si inaugureaza sezonul premiilor la Hollywood. Golden Globes Awards deschid calea prestigioaselor premii…

- Gala de decernare a Globurilor de Aur de luna viitoare, care lanseaza in mod traditional sezonul premiilor din cinema, va fi gazduita in 2019 de comicul american Andy Samberg si de actrita canadiana Sandra Oh, a informat miercuri Asociatia Presei Straine de la

- Actorii Sandra Oh si Andy Samberg vor fi gazdele galei de decernare a Globurilor de Aur 2019, care va avea loc pe 6 ianuarie la Los Angeles, scrie news.roGala este organizata de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association), produsa de Dick Clark productions…

- Actorii Leslie Mann, Danai Gurira, Terry Crews si Christian Slater vor anunta joi, de la Los Angeles, nominalizarile pentru gala Globurilor de Aur 2019, potrivit Asociatiei Presei Straine de la Hollywood (HFPA), scrie news.ro.HFPA a dat de inteles ca planuieste ca, in timpul conferintei de…