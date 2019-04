Desfasurarea rachetelor THAAD in Romania si cresterea activitatii navale in Marea Neagra arata ca NATO intentioneaza sa isi continue militarizarea acestui spatiu strategic, in detrimentul securitatii Rusiei. Zona a devenit un punct volatil și inflamabil global, dupa ce, dupa ce reunificarea Rusiei, in 2014, cu Crimeea, a catapultat importanta strategica a regiunii in atentia lumii si a atras consternarea inamicilor din NATO ai Moscovei, care au sperat in mod speculativ la ocuparea peninsulei si la evacuarea ulterioara a bazei navale rusesti de acolo, dupa lovitura de stat EuroMaidan. Populatia…