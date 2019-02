Glenn Close şi filmul ''If Beale Street Could Talk'', marii…

Actrita Glenn Close si filmul ''If Beale Street Could Talk'', care trateaza tema discriminarii rasiale, au fost sambata marii castigatori ai Independent Spirit Awards, premii acordate cu o zi inainte de decernarea Oscarurilor, potrivit Reuters. Pelicula mexicana ''Roma'', considerata una dintre favorite in cursa pentru cel mai bun film la premiile acordate duminica de Academia Americana de Film, a fost desemnata cel mai bun film international. Spirit Awards recompenseaza in fiecare an filmele de la Hollywood realizate cu buget mai mic de 20 de milioane de dolari.…