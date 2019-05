Un barbat in varsta de 58 de ani din Ghimpati este cercetat pentru savarsirea infractiunilor de lovire sau alte violente si amenintare sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Giurgiu, dupa ce si-ar fi atacat cu o sabie un vecin. "Vineri, 24 mai, la orele 19.40, politistii din cadrul Sectiei numarul 4 Ghimpati au fost sesizati prin 112 de catre un barbat de 45 de ani, din comuna Izvoarele, judetul Giurgiu, cu privire la faptul ca un barbat de 58 de ani din aceeasi comuna l-a atacat cu o sabie. In temeiul sesizarii, politistii s-au deplasat la fata locului, constatand…