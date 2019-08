Stiri pe aceeasi tema

- Peste 70 de sportive din 23 de țari participa, in perioada 23 – 25 august, la BT Arena, la prima competiție de gimnastica ritmica de tip World Challlenge Cup.Președintele Federației Romane de Gimnastica Ritmica, Irina Deleanu, a declarat, joi, ca Romania va fi reprezentata de doua sportive, Denisa Mailat,…

- Prima competitie internationala de anvergura la gimnastica ritmica din Romania, World Challenge Cup, va debuta vineri, la BT Arena, cu participarea a peste 125 de sportive, din 23 de tari. Tara noastra va fi reprezentata de Denisa Mailat si Andreea Verdes.

- La categoria 44,5 kg, in primul tur Angelo l-a invins pe lituanianul Saltonas Kajos, insa ieri a pierdut duelul cu Aliaksei Hatsakou (Belarus), care i-ar fi asigurat medalia de bronz. La categoria 44,5 au concurat pugilisti din Turcia, Armenia, Georgia, Moldova, Belarus, Anglia, Lituania,…

- Presedintele Federatiei Romane de Gimnastica Ritmica, Irina Deleanu, a anuntat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca World Challenge Cup, care va avea loc intre 23 si 25 august la BT Arena din Cluj Napoca, este o competitie de prim rang, la care vor

- Naționalele de fotbal ale jurnaliștilor și artiștilor vor susține o partida demonstrativa, duminica, 30 iunie, ora 12:10, pe stadionul din Mogoșoaia, in cadrul Turneului Interparlamentar de fotbal, informeaza Revista Sport Magazin. Naționala jurnaliștilor, campioana olimpica și mondiala en-titre, care…

- Petre Apostol La cea de-a VI-a editie a Cupei orasului Otopeni – Mircea Romascanu la ciclism, CS Conpet Ploiesti (antrenor Cornel Popa) a obtinut trei medalii. Astfel, Denisa Toader si-a adjudecat victoria la categoria cadete, iar Ana Gheorghe s-a impus la categoria fete 12-14 ani, in vreme ce Daria…

- Simona Halep nu va mai juca cu Flavia Penetta în meciul demonstrativ de la CLuj-Napoca din cauza unei accidentari suferite de italianca. Sportiva va fi înlocuita de catre slovaca Daniela Hantuchova. ”Din cauza unei accidentari suferite în timpul unui antrenament pentru…

- Este vorba de fundașul Giordan Watson, care a fost coșgheterul echipei oradene in aceasta finala, lider la eficiența dar și jucatorul care a jucat cele mai multe minute. Watson a totalizat 67 de puncte in cele patru meciuri, cu o medie de 16,75 puncte pe partida. In intregul…