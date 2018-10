La FCSB nu e liniște, inaintea meciului de, astazi, de pe teren propriu, cu FC Voluntari. Scaunul antrenorului din acte Nicolae Dica se clatina serios dupa ultimul rezultat, 1-2, la Craiova, cu Universitatea. Enervat de faptul ca nici in acest sezon echipa nu merge „ceas”, așa cum tot spera de patru sezoane, Gigi Becali, 60 de ani, se gandește la o schimbare de strategie pe banca tehnica. Astfel, in locul antrenorului de acum, Nicolae Dica, vrea sa-l numeasca pe omul sau de incredere, Ionuț Luțu! „In cel mult un an o sa-l vedeți pe Luțu antrenor la FCSB. Acum iși ia licența. Ce daca n-are experiența,…